Economía oficializó una fuerte emisión de bonos y letras del Tesoro

El Gobierno nacional autorizó la emisión y ampliación de distintos instrumentos de deuda pública por montos máximos de hasta $31,2 billones y USD 4.800 millones.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 25/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Entre los instrumentos en pesos, se dispuso la emisión de un Bono del Tesoro Nacional dual CER/TAMAR con vencimiento el 30 de junio de 2028 por hasta $7,1 billones.

Además, se ampliaron emisiones de letras y bonos del Tesoro por hasta $5,6 billones, $5,3 billones, $6,1 billones y otros $7,1 billones, según cada instrumento detallado en la resolución.

En moneda extranjera, la norma autorizó la ampliación de una Letra del Tesoro vinculada al dólar por hasta USD 4.300 millones, y dos bonos del Tesoro en dólares por hasta USD 250 millones cada uno.

Los instrumentos forman parte de una licitación por efectivo y se enmarcan en las autorizaciones de crédito público previstas en el Presupuesto Nacional 2026.