Rentas habilita un régimen especial para regularizar deudas fiscales en Salta

La Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta estableció un nuevo Plan de Facilidades de Pagos Especial y Transitorio destinado a la regularización de deudas tributarias, intereses, recargos y multas contempladas en el Código Fiscal provincial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General Nº 06/2026, en el marco de las facultades previstas en el artículo 80 del Código Fiscal, y busca acompañar a los contribuyentes en un contexto económico complejo, promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

El régimen alcanza obligaciones devengadas o aplicadas entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, incluso aquellas que se encuentren en discusión administrativa. Quedan excluidas las multas previstas en determinados capítulos del Código Fiscal y las deudas que ya se encuentren en instancia judicial.

Según lo establecido, los planes podrán formalizarse en hasta 18 cuotas, incluyendo un anticipo equivalente al valor de una cuota. Además, se aplicará un interés de financiación equivalente al 50% de la tasa prevista en el artículo 36 del Código Fiscal vigente al momento de la adhesión.

La normativa también establece condiciones estrictas de cumplimiento: la caducidad del plan operará automáticamente ante la falta de pago de la segunda cuota vencida, sin posibilidad de rehabilitación ni refinanciación. En esos casos, el contribuyente perderá los beneficios otorgados y quedará en mora, habilitando a la Dirección General de Rentas a iniciar acciones administrativas o judiciales.

Asimismo, el acogimiento al régimen implica el reconocimiento total de la deuda y el allanamiento a las determinaciones fiscales, con la renuncia a reclamos administrativos o acciones de repetición.

Desde el organismo provincial destacaron que este tipo de herramientas buscan facilitar la regularización fiscal y fortalecer el vínculo de cumplimiento entre el Estado y los contribuyentes, en línea con políticas previas de alivio tributario implementadas en la provincia.