Viernes con cielo cubierto en Salta y temperaturas frescas durante la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 15 de mayo la ciudad de Salta amaneció con cielo cubierto y una temperatura de 12°C.

Según el reporte oficial, la humedad es del 83%, la presión se ubica en 881.7 hPa, el viento sopla del sector norte a 4 km/h y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el organismo prevé cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche las condiciones pasarían a parcialmente nubladas.

La temperatura mínima prevista para este viernes es de 9°C, mientras que la máxima llegaría a 19°C en la ciudad de Salta.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica una probabilidad de entre 0% y 10% durante la mañana, y de 0% para la tarde y la noche.

Fin de semana

Para los próximos días, el pronóstico extendido marca que el sábado se mantendría con una máxima de 19°C, mientras que el domingo se espera un descenso de temperatura, con mínima de 5°C y máxima de 13°C.