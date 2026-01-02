Suiza decretó cinco días de duelo por el trágico incendio

Suiza amaneció este viernes en un clima de profundo luto tras el incendio que devastó el bar Le Constellation durante una fiesta de Año Nuevo en la ciudad alpina de Crans-Montana. El siniestro, ocurrido en la madrugada del 1 de enero, provocó hasta el momento la muerte de 40 personas y dejó 115 heridos, varios de ellos en estado crítico. La magnitud del desastre llevó al gobierno a decretar cinco días de duelo nacional.

Uno de los procesos más complejos que enfrentan ahora las autoridades es la identificación de las víctimas fatales. Debido a la gravedad de las quemaduras, muchos cuerpos quedaron irreconocibles, lo que obliga a recurrir a pruebas genéticas y análisis odontológicos.

Funcionarios y personas que trabajan en el lugar advirtieron que este procedimiento podría extenderse durante varios días y que no habrá confirmaciones oficiales hasta contar con certezas absolutas.

“El compromiso es no comunicar ningún nombre sin estar 100% seguros”, explicó el jefe del gobierno cantonal, Mathias Reynard. En la misma línea, el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Feraud, remarcó que la prioridad es dar respuestas claras y responsables a las familias, muchas de las cuales permanecen en la zona a la espera de noticias.

Mientras tanto, embajadas y consulados trabajan para determinar si entre los fallecidos hay ciudadanos extranjeros. Ya se confirmó que al menos algunas de las víctimas eran de nacionalidad italiana, aunque el listado completo aún no fue difundido.

La incertidumbre se mantiene también sobre la cantidad exacta de personas que se encontraban dentro del local al momento del incendio, ya que la celebración de Año Nuevo había congregado a una gran cantidad de jóvenes, en su mayoría turistas.