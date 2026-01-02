El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
Bioetanol y biodiesel: oficializan los precios mínimos que regirán en enero
El bioetanol de caña costará $976 por litro y el de maíz $894, mientras que el biodiesel se fijó en $1,79 millones por tonelada.Argentina02/01/2026
La Secretaría de Energía estableció los valores mínimos de adquisición del bioetanol y el biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles que rigen a partir de enero de 2026.
De acuerdo con la Resolución 611/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar es de $ 976,457 por litro. En el caso del bioetanol la base de maíz el valor se fijó en $ 894,949 por litro.
Estos montos rigen para las operaciones del mes de enero y se mantendrán hasta la publicación de nuevos valores. El plazo de pago para estos productos no podrá exceder los 30 días corridos desde la facturación, según establece la norma que procesó Agencia Noticias Argentinas.
La normativa permite realizar ajustes excepcionales en estos precios cuando se detecten desfasajes entre los costos de elaboración y los valores resultantes, o si se producen distorsiones en los precios de los combustibles fósiles para el consumidor.
Por otro lado, la Resolución 612/2025 determinó que el precio del biodiesel destinado a la mezcla con gasoil es de $ 1.797.881 por tonelada para enero.
Para este combustible, el plazo de pago es de un máximo de 7 días corridos a partir de la fecha de la factura. La misma resolución restableció el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiesel en gasoil en un 7,5% en volumen.
Previamente, este corte se había reducido al 7% para mitigar el impacto del precio del aceite de soja en el costo del combustible en surtidor. Al normalizarse el efecto sobre los insumos, la autoridad de aplicación decidió retomar el porcentaje anterior.
Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo dejó de lado la segmentación por ingresos. Lo formalizó con un decreto en el Boletín Oficial. Quiénes dejan de recibir asistencia estatal.
La medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los incrementos no son retroactivos y regirán desde el primer día enero.
Las autoridades provinciales pidieron extremar cuidados ante las condiciones climáticas adversas para los primeros días de 2026.
Los retrasos afectan a servicios de cabotaje e internacionales este viernes 2 de enero y generaron malestar entre los pasajeros.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
