Animaná se suma al Programa Promover Verano y recibirá fondos para potenciar el turismo

Animaná fue seleccionado como uno de los trece municipios salteños beneficiados por el Programa Promover Verano en Argentina, a través del cual recibirá $12,5 millones destinados a potenciar el turismo local y regional. Los fondos serán administrados por la intendente María Rodríguez.

El proyecto fue presentado mediante el Centro de Turismo del municipio y tiene como objetivo articular distintas acciones para fortalecer la actividad turística en la localidad.

El Programa Promover Verano, impulsado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, brinda apoyo financiero a municipios de todo el país para desarrollar proyectos vinculados a la promoción turística, la innovación y la digitalización de servicios y propuestas.

Además de Animaná, otros doce municipios de Salta fueron incluidos en el programa: Angastaco, Cachi, Chicoana, Ciudad de Salta, Coronel Moldes, Guachipas, Iruya, La Caldera, Payogasta, Cerrillos, San Lorenzo y Seclantás. Todos ellos accederán a fondos destinados a campañas de promoción digital y mejoras en la oferta turística, con el objetivo de fortalecer el turismo interno durante la temporada de verano.