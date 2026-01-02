Animaná se suma al Programa Promover Verano y recibirá fondos para potenciar el turismo

El municipio es uno de los trece de Salta beneficiados por la iniciativa nacional que financia proyectos de promoción e innovación turística.
Municipios02/01/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

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Animaná fue seleccionado como uno de los trece municipios salteños beneficiados por el Programa Promover Verano en Argentina, a través del cual recibirá $12,5 millones destinados a potenciar el turismo local y regional. Los fondos serán administrados por la intendente María Rodríguez.

El proyecto fue presentado mediante el Centro de Turismo del municipio y tiene como objetivo articular distintas acciones para fortalecer la actividad turística en la localidad. 

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El Programa Promover Verano, impulsado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, brinda apoyo financiero a municipios de todo el país para desarrollar proyectos vinculados a la promoción turística, la innovación y la digitalización de servicios y propuestas.

Además de Animaná, otros doce municipios de Salta fueron incluidos en el programa: Angastaco, Cachi, Chicoana, Ciudad de Salta, Coronel Moldes, Guachipas, Iruya, La Caldera, Payogasta, Cerrillos, San Lorenzo y Seclantás. Todos ellos accederán a fondos destinados a campañas de promoción digital y mejoras en la oferta turística, con el objetivo de fortalecer el turismo interno durante la temporada de verano.

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