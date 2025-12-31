Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.
Sarampión: adelantan la vacuna a los 15 meses en Salta
Aunque no hay casos confirmados en la provincia, se registraron 40 notificaciones sospechosas en 2025. Como medida preventiva, Salud anunció cambios en el esquema de vacunación infantil.Salud31/12/2025Ivana Chañi
El sarampión sigue bajo vigilancia en Salta y, aunque no se confirmaron casos en lo que va de 2025, desde el sistema de salud advirtieron que el riesgo continúa latente. En ese contexto, se anunció como primicia un cambio en el esquema de vacunación infantil para reforzar la prevención.
La supervisora del Programa de Inmunizaciones, Gabriela Chilo, dialogó con Pasaron Cosas, donde informó que la vacuna contra el sarampión adelantará una de sus dosis. “Vamos a incorporar un refuerzo a los 15 meses para lograr una mejor protección en los niños”, explicó.
Actualmente, el esquema vigente establece la primera dosis al año de vida y un refuerzo al ingreso escolar. Con esta modificación, los niños recibirán una dosis al año y otra a los 15 meses, lo que permitirá reducir el período de vulnerabilidad frente a una enfermedad altamente contagiosa.
Chilo recordó que el sarampión había estado erradicado durante más de dos décadas en el país, pero que la situación cambió a nivel regional. Países de América registran brotes activos y la Organización Panamericana de la Salud declaró que la región dejó de estar libre de la enfermedad, lo que incrementa el riesgo de reintroducción.
En Salta, durante 2025 se notificaron alrededor de 40 casos sospechosos, todos descartados tras los estudios correspondientes. “Es un dato alentador, pero no significa que estemos fuera de peligro”, señaló la funcionaria, al remarcar que la provincia mantiene una vigilancia epidemiológica constante.
Desde Salud insistieron en que el sarampión no es una enfermedad leve. Puede generar complicaciones graves, como convulsiones o compromiso neurológico, especialmente en niños pequeños no vacunados.
Finalmente, Chilo llamó a padres y tutores a revisar los carnets de vacunación y completar los esquemas según la edad. Recordó que las vacunas son gratuitas, obligatorias y están disponibles en todos los centros de salud, y que en caso de no contar con el carnet se puede verificar el historial en el sistema nacional.
