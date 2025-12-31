Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.
Salta: así funcionarán los hospitales y guardias en Año Nuevo
El Ministerio de Salud Pública de Salta diagramó el esquema de atención para el 31 de diciembre y 1 de enero. Por su parte, el Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre este miércoles 31.Salud31/12/2025
Con motivo de la festividad de Año Nuevo y del asueto administrativo decretado para este miércoles 31, los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública han diagramado los servicios de guardias activas y pasivas, a fin de asegurar la cobertura sanitaria a la población.
Asimismo, los centros de salud del primer nivel de atención mantendrán las guardias habituales correspondientes a días feriados.
Materno Infantil
El hospital Materno Infantil tendrá servicios de guardia activa en los sectores pediátrico y perinatológico; de internación; terapia intensiva neonatal, pediátrica y ginecoobstétrica; cirugías de emergencia y especialidades críticas.
Se contará con profesionales en guardia pasiva para urgencias en oftalmología.
Además, se contará con guardia de los sectores de apoyo, como laboratorio, diagnóstico por imágenes, admisión, archivo, farmacia, salud mental y servicio social.
San Bernardo
El hospital San Bernardo informó que mantendrá guardia activa con profesionales especialistas en cirugía, clínica médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología, bioquímica, neurología y anestesiología.
Habrá profesionales en guardia pasiva en las siguientes especialidades: cirugía cardiovascular, ecografía, endoscopía, cirugía torácica, hematología y urología.
Papa Francisco
El hospital Papa Francisco, cabecera del área operativa Sur capitalina y referente para el Valle de Lerma, tendrá servicio de guardia las 24 horas, para atención de urgencias y emergencias de adultos.
Señor del Milagro
El hospital Señor del Milagro contará con el servicio de guardia habitual para fines de semana y feriados, contando con médicos clínicos y servicio de laboratorio.
Arturo Oñativia
El hospital Dr. Arturo Oñativia informó que, durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, la atención por guardia será únicamente para pacientes con urgencias endocrino-metabólicas.
Donaciones de sangre
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de cualquier grupo y factor el miércoles 31, en el horario de 7 a 12, en su sede de Bolívar 687. Los voluntarios deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas. Pueden solicitar información llamando al teléfono (0387) 4215020. El jueves 1 de enero el organismo permanecerá cerrado.
IPS
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior permanecerán cerradas el 31 de diciembre y el 1 de enero.
La farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá sólo urgencias, el miércoles 31, en el horario de 9 a 14. El jueves 1 estará cerrada.
Además, ambos días, habrá auditoría médica online en el horario de 8 a 18.
Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.
La cartera sanitaria provincial recuerda que, a fin de garantizar una asistencia eficaz para la población y no sobrecargar el sistema sanitario, las guardias hospitalarias estarán operativas para urgencias y emergencias. Ante cuadros leves se debe recurrir al centro de salud más próximo a su domicilio.
