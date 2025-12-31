Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.
Año Nuevo: cómo será la atención del IPS el 31 de diciembre y 1 de enero
El Instituto Provincial de Salud de Salta informó cómo funcionarán sus dependencias, farmacias y servicios de urgencia durante la celebración de Año Nuevo.Salud31/12/2025Ivana Chañi
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) dio a conocer la modalidad de atención prevista para los días 31 de diciembre y 1 de enero, en el marco de los festejos por Año Nuevo. Según el cronograma oficial, habrá cierre de dependencias, atención reducida en farmacia y servicios de auditoría médica online, mientras que las urgencias estarán garantizadas las 24 horas.
De acuerdo a lo informado, el 31 de diciembre el IPS permanecerá cerrado en todas sus dependencias, con excepción de la farmacia ubicada en avenida Belgrano 944, que atenderá únicamente urgencias, en el horario de 9 a 14.
En tanto, el 1 de enero de 2026 la farmacia permanecerá cerrada.
La auditoría médica online funcionará tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, de 8 a 18 horas.
Ante situaciones de urgencia o emergencia, los afiliados deberán comunicarse con el Centro Operativo del IPS, que funciona las 24 horas durante todo el año, a través del 0800-777-4777 o de las líneas fijas 4323144 / 4323199 / 4323115.
