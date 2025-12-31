Roban 30 millones de euros tras perforar la bóveda de un banco en Alemania

Ladrones robaron efectivo y objetos valorados en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares) tras ingresar con la ayuda de un gran taladro en la bóveda de un banco alemán. Lo informó este martes la policía local.

El robo ocurrió en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país. Según los primeros reportes, un grupo de ladrones abrió más de 3000 cajas fuertes que contenían dinero, oro y joyas.

Los delincuentes escaparon, dijo la policía.

Con una suma asegurada promedio de 10.000 euros por caja, los investigadores estiman que los daños ascienden a unos 30 millones de euros (35 millones de dólares).

Los clientes intentaron irrumpir en el banco asaltado

El banco permaneció cerrado este martes “por razones de seguridad”. Varios clientes, preocupados por sus bienes, se reunieron en la mañana frente a la entidad y lanzaron “amenazas” contra los empleados.

En un video del diario popular Bild se pueden ver a varias decenas de personas intentando forzar el acceso al edificio a pesar de la presencia policial.

La situación se calmó a primera hora de la tarde, precisó el portavoz.

El método empleado para el robo desconcertó a los investigadores. Los ladrones perforaron un agujero en la sala de cajas con un enorme taladro. “Es como en la película Ocean’s Eleven”, resumió la fuente policial.

Los ladrones “aprovecharon la tranquilidad de la Navidad”, señaló un comunicado.

Según la policía, testigos habrían visto a varios hombres durante la noche del sábado al domingo, con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano.

Un Audi negro con matrícula robada, conducido por hombres enmascarados, salió de ese mismo estacionamiento el lunes a primera hora de la mañana, según imágenes de vigilancia revisadas por la policía.

El robo fue descubierto el lunes gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos.

Con información de EFE