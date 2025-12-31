Tras la captura de Nicolás Maduro, Washington reafirmó una línea de seguridad regional con advertencias a Colombia, México y Cuba, y dejó abierta la puerta a redefinir su presencia diplomática en Caracas
Roban 30 millones de euros tras perforar la bóveda de un banco en Alemania
Los ladrones usaron un enorme taladro para abrir más de 3.000 cajas de seguridad y lograron escapar.El Mundo31/12/2025
Ladrones robaron efectivo y objetos valorados en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares) tras ingresar con la ayuda de un gran taladro en la bóveda de un banco alemán. Lo informó este martes la policía local.
El robo ocurrió en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país. Según los primeros reportes, un grupo de ladrones abrió más de 3000 cajas fuertes que contenían dinero, oro y joyas.
Los delincuentes escaparon, dijo la policía.
Con una suma asegurada promedio de 10.000 euros por caja, los investigadores estiman que los daños ascienden a unos 30 millones de euros (35 millones de dólares).
Los clientes intentaron irrumpir en el banco asaltado
El banco permaneció cerrado este martes “por razones de seguridad”. Varios clientes, preocupados por sus bienes, se reunieron en la mañana frente a la entidad y lanzaron “amenazas” contra los empleados.
En un video del diario popular Bild se pueden ver a varias decenas de personas intentando forzar el acceso al edificio a pesar de la presencia policial.
La situación se calmó a primera hora de la tarde, precisó el portavoz.
El método empleado para el robo desconcertó a los investigadores. Los ladrones perforaron un agujero en la sala de cajas con un enorme taladro. “Es como en la película Ocean’s Eleven”, resumió la fuente policial.
Los ladrones “aprovecharon la tranquilidad de la Navidad”, señaló un comunicado.
Según la policía, testigos habrían visto a varios hombres durante la noche del sábado al domingo, con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano.
Un Audi negro con matrícula robada, conducido por hombres enmascarados, salió de ese mismo estacionamiento el lunes a primera hora de la mañana, según imágenes de vigilancia revisadas por la policía.
El robo fue descubierto el lunes gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos.
Con información de EFE
Delcy Rodríguez juró este lunes como nueva presidenta de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro. "Vengo con dolor (a jurar) por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos", dijo.
El líder venezolano se declaró inocente este lunes de los cargos por drogas y armas durante su primera comparecencia ante el tribunal. Compareció ante el juez federal de Nueva York Alvin K. Hellerstein.
Diferentes organismos internacionales convocaron reuniones de urgencia tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro. Uno de ellos es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Europa cierra filas y ratifica apoyo a Dinamarca ante posible ataque de Trump por GroenlandiaEl Mundo05/01/2026
Gobiernos europeos enviaron señales claras de apoyo a Dinamarca y reafirmaron la soberanía de Groenlandia, en medio de renovadas tensiones tras declaraciones del presidente de EEEUU, Donald Trump.
Suben las petroleras de EE.UU. y caen las chinas tras la captura de Nicolás MaduroEl Mundo05/01/2026
El nuevo escenario político en Venezuela impulsó las acciones de compañías estadounidenses y generó temor en los mercados asiáticos.
La Justicia identificó el cuerpo de la mujer hallado el pasado 1 de enero en un descampado de Villa María: se trata de Delfina Aimino, de 22 años.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Matías Viña llega a RiverDeportes04/01/2026
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.
Reyes Magos en el Cerro San Bernardo: 600 chicos subirán gratis al teleférico
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.