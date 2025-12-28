El Ministerio de Salud de Neuquén, encabezado por Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos de Gripe influenza A(H3N2) subclado K.
Deuda 2026: El Gobierno debe pagar US$4.000 millones en enero
El equipo de Javier Milei enfrenta vencimientos de deuda externa por US$4.225 millones el 9 de enero. Luis Caputo analiza un REPO y fondos de concesiones para cubrir el pago.Argentina28/12/2025
El gobierno de Javier Milei se encamina a afrontar los vencimientos de deuda en enero, que totalizan US$4.225 millones. Todavía restan conseguir US$2.400 millones. Cuáles son las vías que tiene el Gobierno para cumplir con el pago de deuda.
El primer desafió del 2026 para Luis Caputo será afrontar los US$4.225 millones que tiene en concepto de vencimientos de deuda externa, en dos semanas (9 de enero).
El Tesoro cuenta con un caudal de US$1.800 millones destinados a ese pago. La emisión del BONAR 2029N, sumado a la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas también son parte del monto que dispone, por ahora, el Gobierno Nacional.
Todavía alta precisar cómo se financiará el monto restante, aunque se manifestó la posibilidad de negociar un REPO con bancos privados como a su vez colocaciones en el mercado de deuda local.
La opción de recurrir a los mercados internacionales fue descartada por el propio Ministro Económico, que expresó su deseo de irse desligando de la “dependencia” con Wall Street y aseguró que “es muy difícil" que un país "pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.
"Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, había aclarado ante una consulta en redes sociales.
“El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”,
La palabra del presidente Javier Milei, a su vez, fue de optimismo hacia enero, ya que afirmó que desde su administración conseguirán los fondos para cumplir con los vencimientos.
“Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, señaló en declaraciones radiales.
Con información de Noticias Argentinas
El Paso Internacional Cristo Redentor registra este domingo una intensa afluencia de turistas mendocinos que viajan a Chile para recibir el 2026.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
El Congreso de la Nación cerró el 2025 con apenas 13 leyes sancionadas, marcando el nivel de productividad más bajo de los últimos diez años.
ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno para estatales: "Es el peor fin de año"Argentina27/12/2025
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta salarial del Gobierno Nacional consistente en un 2% de aumento para diciembre y un bono de 50.000 pesos.
Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por la retención ilegal de aportes jubilatorios en la AFAArgentina26/12/2025
El fiscal Claudio Navas Rial acusó formalmente al presidente y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación apunta a una deuda superior a los $19.000 millones y quedó a cargo del juez Diego Amarante.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.