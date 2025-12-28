Deuda 2026: El Gobierno debe pagar US$4.000 millones en enero

El gobierno de Javier Milei se encamina a afrontar los vencimientos de deuda en enero, que totalizan US$4.225 millones. Todavía restan conseguir US$2.400 millones. Cuáles son las vías que tiene el Gobierno para cumplir con el pago de deuda.

El primer desafió del 2026 para Luis Caputo será afrontar los US$4.225 millones que tiene en concepto de vencimientos de deuda externa, en dos semanas (9 de enero).

El Tesoro cuenta con un caudal de US$1.800 millones destinados a ese pago. La emisión del BONAR 2029N, sumado a la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas también son parte del monto que dispone, por ahora, el Gobierno Nacional.

Todavía alta precisar cómo se financiará el monto restante, aunque se manifestó la posibilidad de negociar un REPO con bancos privados como a su vez colocaciones en el mercado de deuda local.

La opción de recurrir a los mercados internacionales fue descartada por el propio Ministro Económico, que expresó su deseo de irse desligando de la “dependencia” con Wall Street y aseguró que “es muy difícil" que un país "pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.

"Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, había aclarado ante una consulta en redes sociales.

“El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”,

La palabra del presidente Javier Milei, a su vez, fue de optimismo hacia enero, ya que afirmó que desde su administración conseguirán los fondos para cumplir con los vencimientos.

“Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, señaló en declaraciones radiales.

Con información de Noticias Argentinas