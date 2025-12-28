Donald Trump confirmó una conversación estratégica con Vladimir Putin previo a su encuentro con Zelensky en Mar-a-Lago. El diálogo se centró en el plan de paz de 20 puntos para Ucrania.
Trump tras reunión con Zelensky: "Estamos en las etapas finales"
Donald Trump recibió a Volodymyr Zelensky en Florida para discutir un acuerdo de paz de 20 puntos. El mandatario advirtió que el pacto es vital para frenar el conflicto y evitar millones de muertes adicionales.El Mundo28/12/2025
En un encuentro que podría marcar un antes y un después en la política internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este domingo a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la reunión, celebrada en la residencia de Florida, tiene como eje central un plan de paz de 20 puntos que, según el mandatario estadounidense, se encuentra en sus "fases finales".
Tras más de tres años de conflicto y millones de vidas en riesgo, Trump se mostró optimista pero lanzó una advertencia: "Estamos en las etapas finales; si no logramos un acuerdo ahora, esto podría continuar por mucho tiempo y costar millones de vidas más".
La negociación ha sido compleja. El borrador inicial generó resistencia en Kiev al proponer concesiones drásticas, como la oficialidad del idioma ruso y la cesión de Crimea y el Donbás. Sin embargo, tras intensas gestiones del negociador ucraniano Rustem Umerov, se logró una segunda versión que hoy está sobre la mesa.
Durante la conferencia previa, Trump elogió la valentía de Zelensky y su pueblo: "Ha pasado por algo que pocas naciones han tenido que sobrellevar. Zelensky trabajó muy duro y es muy valiente".
Además, el republicano anticipó que, tras concluir esta cita, mantendrá una comunicación telefónica con Vladímir Putin para continuar con el proceso.
Por su parte, el líder ucraniano fue claro sobre los ataques recientes en territorio ruso: "Eran necesarios", admitió Trump, subrayando que ambos presidentes (Zelensky y Putin) comparten ahora el deseo de frenar la matanza.
A pesar del avance diplomático en Washington, el destino final del acuerdo no se decidirá en una oficina. Zelensky aseguró que cualquier plan de paz será sometido a una votación popular en Ucrania.
"La última palabra la tiene el pueblo", afirmó el mandatario, dejando claro que la sociedad ucraniana deberá avalar o rechazar las condiciones del cese de fuego y las reformas territoriales propuestas.
Con las bases de un "buen acuerdo" ya establecidas, el mundo observa con atención el desenlace de esta cumbre que busca desactivar el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Con información de Noticias Argentinas
Un devastador choque frontal entre una camioneta Chevrolet S10 y un utilitario Fiat Dobló dejó al menos once muertos en la ruta federal BR-101, al sur del estado de Bahía, Brasil.
La medida, que cuenta con el apoyo del 60% de la población según el instituto INSA, busca mitigar el impacto negativo en el desarrollo cognitivo y fomentar la salud mental mediante una política de "desconexión protegida".
Máxima prioridad bélica: Kim Jong Un ordenó una expansión masiva de misiles para 2026El Mundo27/12/2025
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ordenó un incremento drástico en la producción de misiles y artillería para el año 2026, calificando el fortalecimiento del arsenal como la "máxima prioridad" para la disuasión estatal.
Alianza estratégica: cómo Brasil logró atraer a más de 90.000 turistas chinos en un añoEl Mundo27/12/2025
Brasil consolidó una alianza estratégica con el gigante asiático tras registrar un crecimiento del 34% en el arribo de turistas chinos durante 2025.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.