Máxima prioridad bélica: Kim Jong Un ordenó una expansión masiva de misiles para 2026

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ordenó un incremento drástico en la producción de misiles y artillería para el año 2026, calificando el fortalecimiento del arsenal como la "máxima prioridad" para la disuasión estatal.

El Mundo27/12/2025

Kim-CoreadelNorte-crisis-scaled

El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, redobló su apuesta por el poderío bélico al ordenar un incremento drástico en la capacidad de producción de su industria de municiones. Durante una visita a las principales plantas del sector, el mandatario subrayó que el fortalecimiento de los arsenales de misiles y artillería es la "máxima prioridad" para garantizar la disuasión de guerra del Estado.

Según informó la agencia oficial KCNA, Kim exigió el diseño de un ambicioso plan de producción para el año 2026, enfocado en modernizar las bases técnicas de las empresas militares para cumplir con los requisitos operativos de sus fuerzas armadas, supo la Agencia Noticias Argentinas.

720Alianza estratégica: cómo Brasil logró atraer a más de 90.000 turistas chinos en un año

Los puntos clave del anuncio norcoreano:

  • Carrera armamentista: Kim Jong Un definió al sector de misiles y proyectiles como el pilar fundamental para la supervivencia del país, instruyendo a la administración de misiles a acelerar los preparativos para los nuevos planes de modernización.
  • Congreso del Partido: Las tareas técnicas y económicas delineadas por el líder serán presentadas formalmente en el próximo IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK), donde se ratificará la hoja de ruta militar para los próximos años.
  • Modernización tecnológica: El máximo líder ratificó documentos que exigen que las empresas de municiones alcancen un nivel de producción "equilibrado y ampliado", preparándose para un escenario de conflicto a largo plazo.

Este movimiento de Pyongyang ocurre en una semana de alta intensidad diplomática global y añade una nueva capa de tensión a la seguridad regional, mientras las potencias occidentales observan con preocupación el avance de los programas de misiles norcoreanos. 

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
G9f0WYjawAAWmFw?format=jpg&name=900x900

El mundo ya celebra el inicio del 2026

El Mundo31/12/2025

Nueva Zelanda, Samoa, parte de Australia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Singapur y varias islas del Pacífico ya celebraron el inicio del nuevo año con fuegos artificiales y miles de personas en las calles

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail