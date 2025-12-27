Alemania evalúa prohibir el uso de redes sociales a menores de edad

El Gobierno de Alemania se sumó al debate internacional sobre el impacto de la tecnología en la juventud. El ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, manifestó su apertura a implementar una prohibición para que los niños utilicen redes sociales, siguiendo los pasos de medidas similares adoptadas recientemente en Australia.

Wildberger calificó la restricción como "más que justificada", citando la creciente evidencia científica sobre el impacto negativo que estas plataformas tienen en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario sostuvo que el Estado debe garantizar que los niños crezcan con la misma capacidad de concentración que las generaciones anteriores, libres de las distracciones constantes del entorno digital.

El ministro abogó por endurecer las reglas en los entornos educativos, sugiriendo que la sociedad "les debe" a los jóvenes períodos regulares sin dispositivos móviles para fomentar el aprendizaje profundo.

Según una encuesta del instituto INSA, el 60% de los alemanes está a favor de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, mientras que solo un 25% se opone.

Una comisión de expertos sobre la Protección de la Infancia y la Juventud ya trabaja en una serie de recomendaciones técnicas que serán presentadas a mediados de 2026, incluyendo límites de edad específicos.

Con esta postura, Alemania busca liderar en Europa un movimiento de "desconexión protegida", priorizando la salud mental de los jóvenes por encima de los intereses comerciales de las grandes plataformas tecnológicas.

Con información de Noticias Argentinas