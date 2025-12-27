Donald Trump recibió a Volodymyr Zelensky en Florida para discutir un acuerdo de paz de 20 puntos. El mandatario advirtió que el pacto es vital para frenar el conflicto y evitar millones de muertes adicionales.
Alemania evalúa prohibir el uso de redes sociales a menores de edad
La medida, que cuenta con el apoyo del 60% de la población según el instituto INSA, busca mitigar el impacto negativo en el desarrollo cognitivo y fomentar la salud mental mediante una política de "desconexión protegida".El Mundo27/12/2025
El Gobierno de Alemania se sumó al debate internacional sobre el impacto de la tecnología en la juventud. El ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, manifestó su apertura a implementar una prohibición para que los niños utilicen redes sociales, siguiendo los pasos de medidas similares adoptadas recientemente en Australia.
Wildberger calificó la restricción como "más que justificada", citando la creciente evidencia científica sobre el impacto negativo que estas plataformas tienen en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, supo la Agencia Noticias Argentinas.
El funcionario sostuvo que el Estado debe garantizar que los niños crezcan con la misma capacidad de concentración que las generaciones anteriores, libres de las distracciones constantes del entorno digital.
El ministro abogó por endurecer las reglas en los entornos educativos, sugiriendo que la sociedad "les debe" a los jóvenes períodos regulares sin dispositivos móviles para fomentar el aprendizaje profundo.
Según una encuesta del instituto INSA, el 60% de los alemanes está a favor de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, mientras que solo un 25% se opone.
Una comisión de expertos sobre la Protección de la Infancia y la Juventud ya trabaja en una serie de recomendaciones técnicas que serán presentadas a mediados de 2026, incluyendo límites de edad específicos.
Con esta postura, Alemania busca liderar en Europa un movimiento de "desconexión protegida", priorizando la salud mental de los jóvenes por encima de los intereses comerciales de las grandes plataformas tecnológicas.
Donald Trump confirmó una conversación estratégica con Vladimir Putin previo a su encuentro con Zelensky en Mar-a-Lago. El diálogo se centró en el plan de paz de 20 puntos para Ucrania.
Un devastador choque frontal entre una camioneta Chevrolet S10 y un utilitario Fiat Dobló dejó al menos once muertos en la ruta federal BR-101, al sur del estado de Bahía, Brasil.
Máxima prioridad bélica: Kim Jong Un ordenó una expansión masiva de misiles para 2026El Mundo27/12/2025
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ordenó un incremento drástico en la producción de misiles y artillería para el año 2026, calificando el fortalecimiento del arsenal como la "máxima prioridad" para la disuasión estatal.
Alianza estratégica: cómo Brasil logró atraer a más de 90.000 turistas chinos en un añoEl Mundo27/12/2025
Brasil consolidó una alianza estratégica con el gigante asiático tras registrar un crecimiento del 34% en el arribo de turistas chinos durante 2025.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.