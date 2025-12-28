Donald Trump recibió a Volodymyr Zelensky en Florida para discutir un acuerdo de paz de 20 puntos. El mandatario advirtió que el pacto es vital para frenar el conflicto y evitar millones de muertes adicionales.
Trump habló con Putin: charla "muy productiva" antes de ver a Zelensky
Donald Trump confirmó una conversación estratégica con Vladimir Putin previo a su encuentro con Zelensky en Mar-a-Lago. El diálogo se centró en el plan de paz de 20 puntos para Ucrania.El Mundo28/12/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que mantuvo una conversación telefónica "muy productiva" con su par ruso, Vladimir Putin, antes de reunirse con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Florida, para tratar el último borrador del plan de paz destinado a poner fin a la crisis en el país del este.
"Acabo de mantener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1:00 p. m. de hoy, con el presidente Zelensky de Ucrania", indicó Trump en Truth Social.
"La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. Se invita a la prensa", añadió.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la conversación telefónica entre Putin y Trump el domingo.
Se espera que Trump y Zelensky hablen sobre el marco del plan de paz de 20 puntos, incluyendo un posible cronograma de alto el fuego, una propuesta de zona desmilitarizada, la gestión de la central nuclear de Zaporizhia, el control territorial de la región del Donbás y las garantías de seguridad tras el fin de la crisis.
Con información de Noticias Argentinas
Un devastador choque frontal entre una camioneta Chevrolet S10 y un utilitario Fiat Dobló dejó al menos once muertos en la ruta federal BR-101, al sur del estado de Bahía, Brasil.
La medida, que cuenta con el apoyo del 60% de la población según el instituto INSA, busca mitigar el impacto negativo en el desarrollo cognitivo y fomentar la salud mental mediante una política de "desconexión protegida".
Máxima prioridad bélica: Kim Jong Un ordenó una expansión masiva de misiles para 2026El Mundo27/12/2025
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ordenó un incremento drástico en la producción de misiles y artillería para el año 2026, calificando el fortalecimiento del arsenal como la "máxima prioridad" para la disuasión estatal.
Alianza estratégica: cómo Brasil logró atraer a más de 90.000 turistas chinos en un añoEl Mundo27/12/2025
Brasil consolidó una alianza estratégica con el gigante asiático tras registrar un crecimiento del 34% en el arribo de turistas chinos durante 2025.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.