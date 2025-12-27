La tasa de desocupación fue de un 5,2%, comprendido entre septiembre y noviembre. Entre las razones destacan nuevos puestos creados en la administración pública y servicios sociales.
Alianza estratégica: cómo Brasil logró atraer a más de 90.000 turistas chinos en un año
Brasil consolidó una alianza estratégica con el gigante asiático tras registrar un crecimiento del 34% en el arribo de turistas chinos durante 2025.El Mundo27/12/2025
Brasil consolida su atractivo para el gigante asiático. Según datos de la Agencia Brasileña de Promoción Turística Internacional (Embratur), el arribo de turistas chinos al país registró un salto del 34% interanual en 2025. Las autoridades proyectan una expansión aún mayor para el próximo año, que ha sido declarado oficialmente como el "Año de la Cultura Brasil-China".
Entre enero y noviembre de este año, ingresaron a territorio brasileño 94.400 visitantes procedentes de China, una cifra que ya supera con holgura el total acumulado en los doce meses de 2024.
Las claves de la seducción al mercado chino:
Presencia en ferias: Embratur destacó que este crecimiento es fruto de su regreso estratégico al mercado asiático con un stand propio en la feria ITB China, una de las más relevantes del sector.
Ruta turística de élite: Las ciudades más elegidas por el público chino siguen siendo Sao Paulo, Río de Janeiro y Foz do Iguaçu, destinos que fueron el eje de una reciente gira de prensa para medios de comunicación de Beijing y Shanghai.
Infraestructura digital: Brasil lanzó su sitio oficial de turismo en idioma mandarín y activó una oficina de relaciones públicas permanente en China para fortalecer la comunicación directa.
Plan Estratégico 2025-2027: El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, señaló que China es considerada un "mercado estratégico" con un margen de crecimiento inmenso, siendo actualmente el mayor emisor de turistas del mundo.
Con la firma de nuevos memorandos de entendimiento con operadores turísticos chinos, Brasil busca no solo aumentar el flujo de viajeros, sino también profundizar el intercambio cultural y la comercialización digital de sus destinos naturales y urbanos.
Con información de Noticias Argentinas
La cabina entró demasiado rápido a la estación de llegada, provocando un accidente que dejó dos heridos leves que ya han sido evacuados en helicóptero.
La crisis económica en Irán escaló tras la incorporación de los estudiantes universitarios a las protestas iniciadas por comerciantes.
El gobierno de la India anunció que el país alcanzó un PIB de 4,18 billones de dólares, superando a Japón como la cuarta economía mundial.
La CIA de Estados Unidos ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, marcando la primera operación de este tipo en territorio venezolano.
El presidente de Estados Unidos dijo que el objetivo de la ofensiva fue una zona donde se cargan embarcaciones con drogas.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río: estado de los pasos fronterizos
La mayoría de los pasos internacionales que conectan Salta y Jujuy con Bolivia, Chile y Paraguay se encuentran habilitados, aunque algunos operan con horarios restringidos o permanecen cerrados por razones climáticas.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
Faroni intentó deshacerse de un teléfono celular cuando fue interceptado por la PolicíaJudiciales30/12/2025
El empresario Javier Faroni, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, fue interceptado por la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay.
La medida fue anunciada por Manuel Adorni tras el escándalo por presuntas coimas. Las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad pasarán al Ministerio de Salud.