Alianza estratégica: cómo Brasil logró atraer a más de 90.000 turistas chinos en un año

Brasil consolida su atractivo para el gigante asiático. Según datos de la Agencia Brasileña de Promoción Turística Internacional (Embratur), el arribo de turistas chinos al país registró un salto del 34% interanual en 2025. Las autoridades proyectan una expansión aún mayor para el próximo año, que ha sido declarado oficialmente como el "Año de la Cultura Brasil-China".

Entre enero y noviembre de este año, ingresaron a territorio brasileño 94.400 visitantes procedentes de China, una cifra que ya supera con holgura el total acumulado en los doce meses de 2024.

Las claves de la seducción al mercado chino:

Presencia en ferias: Embratur destacó que este crecimiento es fruto de su regreso estratégico al mercado asiático con un stand propio en la feria ITB China, una de las más relevantes del sector.

Ruta turística de élite: Las ciudades más elegidas por el público chino siguen siendo Sao Paulo, Río de Janeiro y Foz do Iguaçu, destinos que fueron el eje de una reciente gira de prensa para medios de comunicación de Beijing y Shanghai.

Infraestructura digital: Brasil lanzó su sitio oficial de turismo en idioma mandarín y activó una oficina de relaciones públicas permanente en China para fortalecer la comunicación directa.

Plan Estratégico 2025-2027: El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, señaló que China es considerada un "mercado estratégico" con un margen de crecimiento inmenso, siendo actualmente el mayor emisor de turistas del mundo.

Con la firma de nuevos memorandos de entendimiento con operadores turísticos chinos, Brasil busca no solo aumentar el flujo de viajeros, sino también profundizar el intercambio cultural y la comercialización digital de sus destinos naturales y urbanos.

Con información de Noticias Argentinas