Castración gratuita en Santa Ana 3

Para finalizar el año, la Municipalidad llegará a barrio Santa Ana 3 con el móvil de castración. La fecha fijada será este lunes 29 y martes 30 de diciembre. El equipo estará apostado sobre la manzana C casa 17.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente al whatsapp 3874519025 y el cupo es de 30 atenciones por día.

Es de recordar que la castración no sólo es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos. En hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudo lactancia. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.

El objetivo del operativo es fomentar en los propietarios de los animales de compañía, la tenencia responsable.

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador