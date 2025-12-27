Se requiere del grupo O factor Rh positivo. Las personas en condiciones de donar pueden hacerlo en Bolivar 687. Deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.
Castración gratuita en Santa Ana 3
La Municipalidad de Salta llevará el Móvil de Castración al barrio Santa Ana 3 los días lunes 29 y martes 30 de diciembre.Sociedad27/12/2025
Para finalizar el año, la Municipalidad llegará a barrio Santa Ana 3 con el móvil de castración. La fecha fijada será este lunes 29 y martes 30 de diciembre. El equipo estará apostado sobre la manzana C casa 17.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente al whatsapp 3874519025 y el cupo es de 30 atenciones por día.
Es de recordar que la castración no sólo es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos. En hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudo lactancia. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.
El objetivo del operativo es fomentar en los propietarios de los animales de compañía, la tenencia responsable.
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador
A un año del fallecimiento de Jorge Lanata, la abogada Elba Marcovecchio publicó un conmovedor mensaje destacando la "presencia de la ausencia" en su vida diaria.
El programa busca orientar a los ciudadanos sobre los perfiles laborales más demandados para los próximos años y continuará con ferias universitarias y talleres de armado de CV durante el resto del mes.
La Municipalidad de Salta informó que el Paseo Artesanal de Plaza Güemes funcionará de manera excepcional este martes 30 de diciembre de 10 a 22 horas.
Fuerte congestión en los accesos a Cofruthos este martes
Desde temprano, el mercado concentrador registró un intenso movimiento de vehículos y personas. Tránsito municipal y Policía Vial ordenaron los accesos ante el colapso en avenida Ragone.
Cayó mampostería de un comercio y vallaron la peatonal Alberdi
Tras las fuertes lluvias del domingo, se produjo el desprendimiento de parte de la mampostería de Tienda San Juan en peatonal Alberdi. No hubo personas heridas y la zona permanece vallada por precaución.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río: estado de los pasos fronterizos
La mayoría de los pasos internacionales que conectan Salta y Jujuy con Bolivia, Chile y Paraguay se encuentran habilitados, aunque algunos operan con horarios restringidos o permanecen cerrados por razones climáticas.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
Faroni intentó deshacerse de un teléfono celular cuando fue interceptado por la PolicíaJudiciales30/12/2025
El empresario Javier Faroni, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, fue interceptado por la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay.
La medida fue anunciada por Manuel Adorni tras el escándalo por presuntas coimas. Las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad pasarán al Ministerio de Salud.