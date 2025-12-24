Cómo evitar la resaca y el malestar después de la cena navideña

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la nutricionista Claudia Martínez Garcete brindó una serie de recomendaciones para atravesar las fiestas cuidando la salud. Por Aries, la especialista puso el foco en la hidratación, el consumo responsable de alcohol y el mantenimiento de hábitos saludables.

Martínez Garcete recordó que las fiestas se celebran en pleno verano y que muchas veces se combinan comidas pesadas con bebidas alcohólicas, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. “Las bebidas alcohólicas deshidratan, por eso es fundamental intercalarlas con agua”, explicó.

En ese sentido, recomendó la regla del “uno y uno”: una bebida alcohólica y luego un vaso de agua. “Esto ayuda a reducir el consumo de alcohol, previene la resaca y mantiene una buena hidratación”, señaló. También sugirió optar por aguas saborizadas naturales con rodajas de limón, naranja o menta como alternativa fresca.

Martínez Garcete aclaró que no se trata de prohibir alimentos o bebidas, sino de moderar. “No hay alimentos prohibidos, hay que moderar las porciones”, sostuvo, y remarcó que el descontrol suele aparecer cuando se ayuna durante todo el día para “guardarse” para la cena. “Lo ideal es mantener desayuno, almuerzo liviano y llegar a la noche con una rutina normal”, indicó.

Otro punto clave fue escuchar al cuerpo. “Cuando estamos llenos, hay que frenar. No seguir comiendo solo por tradición”, recomendó. Además, explicó que no siempre el deseo de comer responde a hambre real, sino muchas veces a ansiedad o a tener la comida delante.

En cuanto al mantenimiento general durante las fiestas, la nutricionista aconsejó continuar con hábitos habituales: moverse, hidratarse bien y retomar la alimentación normal al día siguiente. “Si al otro día no hay hambre, no es necesario comer por obligación”, afirmó.

Finalmente, recordó que el cuidado es especialmente importante en niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base. “Con pequeños cambios y un poco de conciencia se pueden evitar malestares que terminan arruinando las fiestas”, concluyó.