Esta enfermedad es prevenible con la colocación de una vacuna en la niñez. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades bajo vigilancia.
Cómo evitar la resaca y el malestar después de la cena navideña
La nutricionista Claudia Martínez Garcete recomendó prestar especial atención a la hidratación y el consumo de alcohol. Advirtió que el calor y los excesos pueden provocar descompensaciones y malestares evitables.Salud24/12/2025Ivana Chañi
En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la nutricionista Claudia Martínez Garcete brindó una serie de recomendaciones para atravesar las fiestas cuidando la salud. Por Aries, la especialista puso el foco en la hidratación, el consumo responsable de alcohol y el mantenimiento de hábitos saludables.
Martínez Garcete recordó que las fiestas se celebran en pleno verano y que muchas veces se combinan comidas pesadas con bebidas alcohólicas, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. “Las bebidas alcohólicas deshidratan, por eso es fundamental intercalarlas con agua”, explicó.
En ese sentido, recomendó la regla del “uno y uno”: una bebida alcohólica y luego un vaso de agua. “Esto ayuda a reducir el consumo de alcohol, previene la resaca y mantiene una buena hidratación”, señaló. También sugirió optar por aguas saborizadas naturales con rodajas de limón, naranja o menta como alternativa fresca.
Martínez Garcete aclaró que no se trata de prohibir alimentos o bebidas, sino de moderar. “No hay alimentos prohibidos, hay que moderar las porciones”, sostuvo, y remarcó que el descontrol suele aparecer cuando se ayuna durante todo el día para “guardarse” para la cena. “Lo ideal es mantener desayuno, almuerzo liviano y llegar a la noche con una rutina normal”, indicó.
Otro punto clave fue escuchar al cuerpo. “Cuando estamos llenos, hay que frenar. No seguir comiendo solo por tradición”, recomendó. Además, explicó que no siempre el deseo de comer responde a hambre real, sino muchas veces a ansiedad o a tener la comida delante.
En cuanto al mantenimiento general durante las fiestas, la nutricionista aconsejó continuar con hábitos habituales: moverse, hidratarse bien y retomar la alimentación normal al día siguiente. “Si al otro día no hay hambre, no es necesario comer por obligación”, afirmó.
Finalmente, recordó que el cuidado es especialmente importante en niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base. “Con pequeños cambios y un poco de conciencia se pueden evitar malestares que terminan arruinando las fiestas”, concluyó.
El Ministerio de Salud Pública de Salta inició la recepción de dosis enviadas por Nación para garantizar el Calendario Nacional 2026.
El Ministerio de Salud Pública de Salta activó el diagrama de guardias hospitalarias para Navidad. Ante cuadros leves se debe recurrir al centro de salud más próximo a su domicilio.
La compleja intervención, realizada mediante una técnica mínimamente invasiva, benefició a una adolescente de 13 años con diagnóstico de Miastenia Gravis de Metán. El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.
Ante la baja de donantes por las festividades, el Centro Regional de Hemoterapia de Salta lanzó un llamado a la solidaridad para mantener el stock de sangre necesario para urgencias y cirugías.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.