Detienen al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción
El arresto se relaciona con el caso Fondo Indígena, que investiga el uso irregular de fondos públicos. Su exministra calificó la detención como arbitraria.El Mundo11/12/2025
El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a una celda policial en la ciudad de La Paz, según trascendió se trataría de una investigación por presunta corrupción.
Así lo aseguró su exministra de la Presidencia, María Nela Prada.
El arresto del exmandatario del Movimiento Al Socialismo (MAS) está vinculada a una investigación por el supuesto uso irregular de fondos públicos en el caso llamado Fondo Indígena, reportó el diario El Deber.
Prada denunció que su detención fue arbitraria.
El arresto se produjo a las 15:00 locales. Arce fue ingresado a un vehículo tipo SUV y conducido a las oficinas de la unidad anticrimen.
De qué se acusa al expresidente Luis Arce
Según El Deber, Arce es acusado en el caso del denominado Fondo Indígena. La Fiscalía procesa a varias personas por malversación de fondos destinados a obras sociales pero que, según la acusación, fueron a parar a cuentas personales de autoridades del gobierno del entonces presidente.
Arce entregó el poder el 8 de noviembre pasado al nuevo presidente de centroderecha, Rodrigo Paz.
La prensa local dijo que el exmandatario izquierdista no opuso resistencia.
Arce había sido denunciado por permitir el supuesto desembolso de dinero del Fondo Indígena a cuentas personales. En 2020, incluso fue convocado a declarar en el caso.
Con información de TN
