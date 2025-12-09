El Gobierno baja retenciones al campo y acelera su plan de alivio fiscal

El Gobierno anunció una nueva reducción de los derechos de exportación (DEX) para el sector agropecuario. La medida alcanza a los principales complejos agrícolas del país y busca mejorar la competitividad del sector y acelerar el ingreso de divisas.

Según informó el ministro de economía, Luis Caputo a través de la red social X, las alícuotas bajarán de manera inmediata en los siguientes niveles:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

La decisión se enmarca en un programa gradual de reducción permanente de retenciones, uno de los impuestos más cuestionados por el sector productivo. Caputo remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación, aunque reconoció que la velocidad del proceso dependerá de la evolución macroeconómica.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, aseguró el ministro.