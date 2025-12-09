El Gobierno baja retenciones al campo y acelera su plan de alivio fiscal

Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
Redujo entre uno y dos puntos los DEX de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. Caputo afirmó que la meta final es eliminar las retenciones.Argentina09/12/2025
El Gobierno anunció una nueva reducción de los derechos de exportación (DEX) para el sector agropecuario. La medida alcanza a los principales complejos agrícolas del país y busca mejorar la competitividad del sector y acelerar el ingreso de divisas.
Según informó el ministro de economía, Luis Caputo a través de la red social X, las alícuotas bajarán de manera inmediata en los siguientes niveles:
La decisión se enmarca en un programa gradual de reducción permanente de retenciones, uno de los impuestos más cuestionados por el sector productivo. Caputo remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación, aunque reconoció que la velocidad del proceso dependerá de la evolución macroeconómica.
“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, aseguró el ministro.
La Administración de Parques Nacionales formalizó la prohibición del uso de fuego en áreas protegidas de la Patagonia y el centro del país, ante el alto riesgo de incendios para la temporada estival 2025-2026.
La ANMAT vetó la comercialización, uso y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca MARCLEAN mediante la Disposición 9018/2025.
a resolución publicada en el Boletín Oficial habilita subas del 1,4% y 1,3%, además de un pago extraordinario que va de $6.000 a $14.000 según la carga horaria.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por FADEEAC, registró en noviembre un aumento mensual del 2,65%, confirmando la tendencia alcista del segundo semestre.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.