En la ceremonia del Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes pidió una transición democrática en Venezuela y elogió la lucha de María Corina Machado.
María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz en Oslo
El Instituto Nobel confirmó que la líder opositora venezolana no pudo viajar por razones aún bajo reserva; su hija Ana Corina Sosa leerá el discurso en la ceremonia.El Mundo10/12/2025
La líder opositora venezolana María Corina Machado no estará este miércoles en Oslo, según confirmó el Instituto Nobel, que informó que su hija Ana Corina Sosa será quien reciba el Premio Nobel de la Paz 2025 y lea el discurso, ante la imposibilidad de la dirigente —cuyo paradero en Venezuela se mantiene bajo reserva— de realizar el viaje.
El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, explicó a la televisión pública NRK que Machado “desgraciadamente” no llegó a Noruega y no aparecerá en el escenario del Ayuntamiento de Oslo.
La organización ya había sembrado dudas la víspera al aplazar y luego suspender su conferencia de prensa. Recordaron que la propia Machado había reconocido en entrevistas “lo complicado que será el viaje a Oslo”, por lo que evitaron precisar si llegará más adelante.
La opositora había avisado días atrás que viajaría para su primera aparición pública desde enero, pero su situación en Venezuela mantiene todas las incógnitas abiertas. Mientras tanto, su familia —su madre, su hermana y sus tres hijos— ya está en la capital noruega, a la espera. Su hermana Clara afirmó que su intención es “estar aquí con nosotros”.
Un premio con antecedentes de ausencias y fuerte presencia latinoamericana
La ausencia de Machado no es inédita: Liu Xiaobo en 2010 no pudo ser representado, mientras que Ales Bialiatski en 2022 fue reemplazado por su esposa y Narges Mohammadi en 2023 por sus hijos. En esta edición, además de sus familiares, viajaron a Oslo varios referentes de la oposición venezolana, incluido Edmundo González Urrutia, exiliado desde 2024.
A pedido de la galardonada, también están presentes los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa, quienes serán recibidos en audiencia por el rey Harald V después de la ceremonia y luego mantendrán reuniones con el primer ministro Jonas Gahr Støre.
Con información de TN
“La libertad es algo en lo que nos convertimos”: el mensaje de Machado por el Nobel de la PazEl Mundo10/12/2025
María Corina Machado envió un discurso leído por su hija en Oslo, donde reivindicó la lucha democrática venezolana y agradeció el premio que reconoce su “incansable defensa de los derechos del pueblo”.
La líder opositora venezolana confirmó que pudo tomar el avión y que llegará a Noruega luego de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz para cumplir una agenda protocolar.
