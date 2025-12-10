En la ceremonia del Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes pidió una transición democrática en Venezuela y elogió la lucha de María Corina Machado.
Brasil aprueba una ley que podría reducir drásticamente la condena de Bolsonaro
La iniciativa, presentada de sorpresa, reduce penas por delitos como intento de golpe y abre la puerta a libertades condicionales para detenidos del 8 de enero.El Mundo10/12/2025
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles, en Brasilia, un proyecto de ley que reduce las penas por varios delitos, incluido el de golpe de Estado, una medida que podría bajar la condena de Jair Bolsonaro —hoy preso por intentar derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva—, según confirmaron legisladores durante una sesión marcada por el caos.
El texto fue incluido de manera sorpresiva en la agenda y habilita a que la sentencia de Bolsonaro, actualmente fijada en 27 años de prisión, pueda caer a alrededor de dos años y cuatro meses, de acuerdo con el diputado Paulinho da Força, autor del proyecto. La definición final quedará en manos del poder judicial.
La iniciativa también prevé libertad condicional para más de un centenar de bolsonaristas detenidos por el asalto del 8 de enero de 2023 contra los edificios públicos en Brasilia. Paulinho da Força defendió la medida como “un gesto de reconciliación”, mientras que el oficialismo la consideró inadmisible.
La votación terminó con 291 votos a favor y 148 en contra, un triunfo para la derecha opositora. Sóstenes Cavalcante celebró el resultado y afirmó que Bolsonaro dio su “ok” al proyecto. En contraste, Lindbergh Farias denunció que se trata de “un atentado contra la democracia y un esfuerzo más de inmunidad”.
Caos en el recinto y un nuevo capítulo político
La sesión derivó en escenas de tensión y forcejeos, luego de que el diputado izquierdista Glauber Braga intentara boicotear la votación ocupando la silla del presidente de la Cámara. Fue retirado por policías legislativos, y la transmisión oficial fue interrumpida mientras los periodistas eran expulsados del plenario.La Federación de Periodistas de Brasil repudió los hechos y denunció violencia contra trabajadores de prensa.
El debate se reactivó en pleno clima electoral, después de que Flávio Bolsonaro anunciara su precandidatura presidencial para 2026, en una contienda donde Lula ya anticipó su intención de competir por un cuarto mandato.
En paralelo, los abogados del expresidente solicitaron que pueda salir momentáneamente de prisión para someterse a dos cirugías urgentes: un bloqueo anestésico del nervio frénico para tratar un hipo persistente y una reparación de hernia inguinal. El equipo legal reclamó nuevamente el arresto domiciliario por razones humanitarias, recordando las secuelas de la puñalada sufrida en 2018.
Con información de TN
“La libertad es algo en lo que nos convertimos”: el mensaje de Machado por el Nobel de la PazEl Mundo10/12/2025
María Corina Machado envió un discurso leído por su hija en Oslo, donde reivindicó la lucha democrática venezolana y agradeció el premio que reconoce su “incansable defensa de los derechos del pueblo”.
La líder opositora venezolana confirmó que pudo tomar el avión y que llegará a Noruega luego de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz para cumplir una agenda protocolar.
León XIV: "La guerra está en Europa, y Europa debe estar en la mesa de negociación"El Mundo10/12/2025
Tras reunirse con Zelensky, el papa cuestionó el plan impulsado desde Washington y advirtió que presionar a Kiev para ceder territorio a Rusia debilitaría la estabilidad política del continente.
“Nos reunimos en tiempos muy difíciles. Las necesidades humanitarias aumentan. Las crisis se multiplican. Y el sistema humanitario se está quedando sin recursos”, expresó el secretario general.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.