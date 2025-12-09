Redujo entre uno y dos puntos los DEX de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. Caputo afirmó que la meta final es eliminar las retenciones.
Empleo 2026: Expectativa de contratación sube levemente en Argentina
La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2026 se ubicó en +10%, lo que representa una suba de 5 puntos respecto a la medición anterior, según el informe privado.Argentina09/12/2025
Tras varios meses de cautela y pese al estancamiento de la actividad económica, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2026 se ubica en +10%, lo que representa una suba de 5 puntos porcentuales respecto a la medición previa y de 11 puntos en la comparación interanual.
Así surge de un informe de ManpowerGroup Argentina, el cual resalta que el 30% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 18% disminuirlas, el 35% no espera realizar cambios y el 17% restante no sabe.
De esta manera, luego de cuatro trimestres con nulas o bajas expectativas de generación de empleo, el empresariado se muestra más optimista de cara al próximo año.
No obstante, Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina y director de Talent Solutions para Latinoamérica, destacó que “esta mejora no refleja una tendencia generalizada: al tratarse de una encuesta con visión a corto plazo, los resultados obtenidos representan una reacción puntual de algunos sectores que anticipan un mejor escenario de actividad en el próximo trimestre, mientras otros se mantienen cautelosos”.
Por lo tanto, si bien el dato marca un punto de inflexión, aún no se observa un panorama de fuerte repunte en la generación de puestos de trabajo.
No es menor el hecho que en las últimas semanas se hayan anunciado una serie de despidos como consecuencia del cierre y reducción de la producción en varias fábricas, afectadas por el salto exponencial en las importaciones y el bajo consumo.
Es el caso de Whirpool, que desvinculó a 220 trabajadores; Essen, 34; Luxo y Vulcalar, 120; Translog, 17; y Dana, 50. En paralelo, Mondelez suspendió a 2.300 empleados y Electrolux prorrogó el régimen de suspensiones rotativas para 400 operarios.
Por sectores, en 9 de las 11 actividades relevadas por Manpower los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante los primeros tres meses de 2026. El sector de Finanzas y Seguros encabeza las intenciones de contratación, con una ENE de +27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces (+20%).
Por el contrario, el rubro de Sector Público, Salud y Servicios Sociales reporta las expectativas más débiles, con una ENE de -3%.
El mayor crecimiento se observó en Finanzas y Seguros, con una suba de 17 puntos porcentuales, seguido por Información, con un avance de 16 puntos porcentuales.
“Este resultado se explica principalmente por el dinamismo de las fintech y de las aseguradoras, que vienen mostrando una alta capacidad de adaptación e innovación en un contexto económico volátil. Estos subsegmentos están capitalizando oportunidades de crecimiento, impulsadas por la demanda de soluciones digitales, la necesidad de nuevas coberturas y la incorporación de tecnologías en los servicios financieros”, explicó Guastini en diálogo con Infobae.
Además, subrayó que se trata de un sector que invierte en talento especializado y en nuevos modelos de negocio.
Por regiones
Según Manpower, en todas las regiones del país los empleadores esperan incorporar personal, a excepción de Cuyo que no tendría sin cambios. El Noreste (NEA) lidera esta tendencia, con una ENE de +15%, seguido por la Patagonia y la Pampeana, ambas con una ENE +13%.
En comparación al trimestre anterior, la región Pampeana presentó un avance de 9 puntos porcentuales; al mismo tiempo que Cuyo tuvo una disminución de 18 puntos.
En términos interanuales, el crecimiento más significativo se registró en el NEA, con un alza de 25 puntos porcentuales. La principal retracción se observó en Cuyo (-16 puntos).
Sucede que en zonas fronterizas el crecimiento de países vecinos —como Brasil— puede repercutir indirectamente en el clima empresarial y económico local.
En cambio, regiones como Cuyo enfrentan desafíos propios, como el desplome del sector vitivinícola y la escasa madurez de los proyectos mineros, que todavía no generan un impacto significativo en el empleo.
A nivel global
En América, los 12 países encuestados proyectan un aumento en sus expectativas de contratación para principios de 2026. Brasil se posiciona al frente con la ENE más alta (+57%), seguido por Guatemala (+28%), Estados Unidos (+27%) y México (+24%).
En el extremo opuesto, Argentina registra las perspectivas más bajas (+10%), seguida por Costa Rica (+11%) y Chile (+13%).
Consultado acerca de si el creciente optimismo en el país guarda relación con la dinámica positiva de la región, Guastini consideró que el cambio en la ENE local parece estar más vinculado a factores internos, como una percepción de mayor estabilidad macroeconómica y el despegue de ciertos sectores.
Aunque Argentina abandonó el último puesto del ranking mundial en lo que a expectativas de contratación refiere, aún sigue por debajo del promedio y rezagada frente a los países vecinos, que muestran proyecciones más robustas y sostenidas.
“Esto evidencia que, más allá de estar ubicada en una región atractiva, Argentina todavía enfrenta desafíos estructurales. Para capitalizar ese potencial regional, será clave demostrar estabilidad, previsibilidad y avanzar en reformas que dinamicen el mercado laboral, cerrando la brecha entre crecimiento económico y generación de empleo formal”, concluyó Guastini.
Con información de Infobae
La Administración de Parques Nacionales formalizó la prohibición del uso de fuego en áreas protegidas de la Patagonia y el centro del país, ante el alto riesgo de incendios para la temporada estival 2025-2026.
La ANMAT vetó la comercialización, uso y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca MARCLEAN mediante la Disposición 9018/2025.
a resolución publicada en el Boletín Oficial habilita subas del 1,4% y 1,3%, además de un pago extraordinario que va de $6.000 a $14.000 según la carga horaria.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por FADEEAC, registró en noviembre un aumento mensual del 2,65%, confirmando la tendencia alcista del segundo semestre.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.