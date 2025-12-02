San Lorenzo lanza la Colonia de Vacaciones 2026: Inscripciones abiertas

La Municipalidad de San Lorenzo invita a toda la comunidad a formar parte de la Colonia de Vacaciones 2026, una nueva propuesta para que niños y adolescentes de diferentes zonas del municipio puedan disfrutar este verano.

Las clases estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años de edad, las cuales se dictarán en el Complejo municipal Los Ceibos; Delegación La Ciénega y en la Plaza del Deporte, con un cupo máximo de 80 niños por delegación.

En esta nueva temporada, las actividades tendrán como temática principal el cuidado del medioambiente mediante juegos y diferentes iniciativas como reciclado, huerta, talleres de concientización ecológica y cuidado personal.

Inscripciones

Las inscripciones se podrán realizar a partir del lunes 1 de diciembre. Los interesados deben presentar fotocopia de DNI y certificado médico obligatorio hasta el día martes 23 de diciembre, SIN EXCEPCIÓN. Los horarios son los siguientes:

– Delegación La Ciénega: de 9 a 12 y de 14 a 18 h

– CIC La Lonja: de 8 a 13 h

– Municipalidad de San Lorenzo: de 8 a 13.30 h

Importante

Los niños que asistan a las colonias de vacaciones que se dictarán en La Ciénega y la Plaza del Deporte, tendrán clases de natación en el camping municipal Los Ceibos, todos los viernes de enero. Para ello, se pondrá a disposición un transporte que los busque y los deje en la delegación al finalizar la jornada.