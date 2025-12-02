San Lorenzo lanza la Colonia de Vacaciones 2026: Inscripciones abiertas

Oficializan a las nuevas autoridades de Rivadavia Banda Norte
El Tribunal Electoral confirmó a Arias como jefe comunal y designó a Choque, Lazarte, Alvarado, Cortes y Ortiz como integrantes de la Convención Municipal.
La Municipalidad de San Lorenzo lanzó la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta de verano para niños y adolescentes de 6 a 14 años. Las actividades iniciarán el martes 6 de enero.Municipios02/12/2025
La Municipalidad de San Lorenzo invita a toda la comunidad a formar parte de la Colonia de Vacaciones 2026, una nueva propuesta para que niños y adolescentes de diferentes zonas del municipio puedan disfrutar este verano.
Las clases estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años de edad, las cuales se dictarán en el Complejo municipal Los Ceibos; Delegación La Ciénega y en la Plaza del Deporte, con un cupo máximo de 80 niños por delegación.
En esta nueva temporada, las actividades tendrán como temática principal el cuidado del medioambiente mediante juegos y diferentes iniciativas como reciclado, huerta, talleres de concientización ecológica y cuidado personal.
Las inscripciones se podrán realizar a partir del lunes 1 de diciembre. Los interesados deben presentar fotocopia de DNI y certificado médico obligatorio hasta el día martes 23 de diciembre, SIN EXCEPCIÓN. Los horarios son los siguientes:
– Delegación La Ciénega: de 9 a 12 y de 14 a 18 h
– CIC La Lonja: de 8 a 13 h
– Municipalidad de San Lorenzo: de 8 a 13.30 h
Importante
Los niños que asistan a las colonias de vacaciones que se dictarán en La Ciénega y la Plaza del Deporte, tendrán clases de natación en el camping municipal Los Ceibos, todos los viernes de enero. Para ello, se pondrá a disposición un transporte que los busque y los deje en la delegación al finalizar la jornada.
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Trabajadores eventuales y cooperativistas fueron desalojados del canchón municipal cuando reclamaban pagos adeudados. Acampan en el lugar hasta recibir respuestas.
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.
El operativo, coordinado con los municipios de El Tala y Rosario de la Frontera, entregó 50 módulos alimentarios, chapas, calzados, camas y colchones, elementos esenciales para 16 familias de El Tala y 4 de Rosario de la Frontera.
Edesa informó este domingo 30 de noviembre la salida de servicio de un distribuidor que abastece a Coronel Moldes, Cabra Corral, Ampascachi y áreas rurales, lo que produjo un amplio corte de energía.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
