TikTok instalará en Brasil su primer megacentro de datos en América Latina

El gigante de las redes sociales TikTok seleccionó a Brasil como sede de su primer centro de datos en América Latina, un proyecto anunciado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que se considera un motor clave para el desarrollo tecnológico del país.

La masiva inversión asciende a cerca de 200.000 millones de reales (aproximadamente 37.380 millones de dólares) en los próximos años y se establecerá en el Complejo Industrial y Portuario de Pecém, en el estado nororiental de Ceará.

Durante el anuncio en Fortaleza, el presidente Lula da Silva enfatizó que la iniciativa consolidará la infraestructura digital brasileña y tiene el potencial de atraer otros proyectos similares a la región.

"Este 'data center' será algo extraordinario para el desarrollo tecnológico de este país", afirmó el mandatario, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Mônica Guise, directora de Políticas Públicas de TikTok Brasil, destacó la naturaleza histórica de esta inversión, la cual subraya el dinamismo del mercado digital brasileño.

Sostenibilidad y Alta Tecnología

Un aspecto central del proyecto es su compromiso con la sostenibilidad. El centro de datos operará exclusivamente con energía 100% limpia proveniente de nuevos parques eólicos, lo que no solo garantiza una operación ecológica, sino que también amplía la capacidad de energía renovable de la región.

Además, el complejo utilizará tecnología de punta con un sistema de reutilización de agua en circuito cerrado, asegurando una alta eficiencia energética y un consumo hídrico bajo.

Guise concluyó asegurando que la ejecución del proyecto se llevará a cabo con "profundo respeto y diálogo con las comunidades locales".