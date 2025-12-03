La actividad de la región AR4299 podría generar efectos leves y permitir la observación de auroras en el norte estadounidense, según los pronósticos oficiales.
Confirmaron la presencia de Santiago Peña en la ceremonia Nobel en Oslo
El mandatario participará por invitación de la Fundación Nobel y de Machado, en una gira que también abarca encuentros energéticos y una agenda política regional.El Mundo03/12/2025
La invitación fue realizada por la Fundación Nobel y por la propia premiada, informó el canciller Rubén Ramírez durante una conferencia de prensa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay confirmó que la gira presidencial incluirá reuniones en Hungría, una escala en Noruega y culminará en Uzbekistán.
Durante la permanencia en Oslo, Peña mantendrá un encuentro institucional con el rey Harald V y analizará proyectos energéticos bilaterales, detallaron fuentes de Cancillería reproducidas en el sitio oficial del organismo.
El Comité Nobel noruego anunció el galardón a María Corina Machado, en octubre de este año, por su contribución a la defensa de los derechos democráticos en Venezuela y por promover una transición pacífica en ese país.
En esa comunicación, el Comité destacó que “como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”
Está previsto que la ceremonia, de alcance global, cuente también con la presencia de los presidentes José Raúl Mulino de Panamá y Daniel Noboa de Ecuador, ambos invitados directamente por la dirigente venezolana.
En paralelo a la gira, se encuentra en evaluación la fecha y sede de la próxima Cumbre del Mercosur.
El canciller paraguayo Rúben Ramírez Lezcano expuso que existe la posibilidad de que el evento tenga lugar el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil, aunque la confirmación depende aún de la ratificación de Argentina y Brasil, como también del avance en la aprobación institucional en la Unión Europea respecto al acuerdo Mercosur-UE.
Estos detalles fueron comunicados en la conferencia de prensa oficial de la Cancillería paraguaya.
El diario ABC Color reportó que el itinerario internacional de Peña provocará, por segundo año consecutivo, su ausencia en la misa central de Caacupé, evento religioso de gran relevancia para Paraguay. Situaciones similares ocurrieron en 2024, cuando el mandatario viajó a Europa por compromisos oficiales, evidenciando un patrón de ausencias en este acto.
Desde el régimen venezolano, la confirmación de la presencia latinoamericana en Oslo suscitó críticas. En una conferencia en Caracas, Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, calificó de “vagabundos” y “chulos” a los mandatarios extranjeros que acompañarán a la opositora.
El cronograma de viajes de Santiago Peña no se limita a Europa. Antes de partir hacia Hungría, el presidente paraguayo participará en Washington D. C. del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el próximo viernes, invitado por la organización y autoridades estadounidenses. También está previsto que realice una escala en Nueva York para mantener un encuentro privado con su hija, quien reside allí.
Con información de EFE
