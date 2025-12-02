Violencia en Perú: atacaron a balazos el auto en el que viajaba el precandidato presidencial Rafael Belaúnde

El precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaúnde, resultó ileso este martes luego de ser víctima de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima.

El vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del derechista Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por personas que se desplazaban en moto.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. No se reportaron heridos de bala.

Sicarios han querido ASESINAR a Rafael Belaunde, nuestro candidato presidencial de Libertad Popular, camino a Cerro Azul.



Organizaciones criminales buscan matar a quienes los enfrentamos para que no capturen al país.



NO RETROCEDEREMOS ni un centímetro en nuestra lucha contra… pic.twitter.com/IoVv0ZjnPF — Diego Pomareda (@diego_pomareda) December 2, 2025

“Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, resaltó el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, en declaraciones a la radio RPP.

Rafael Belaúnde es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y 1980 a 1985. Las elecciones presidenciales se celebrarán el 12 de abril próximo.