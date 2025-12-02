Con el 64,53% de las actas procesadas, Salvador Nasralla (Partido Liberal) recoge el 40,06% de los votos, superando por escaso margen a Nasry Asfura (Partido Nacional), que suma el 39,73%.
Violencia en Perú: atacaron a balazos el auto en el que viajaba el precandidato presidencial Rafael Belaúnde
Rafael Belaúnde, líder del Partido Libertad Popular, resultó ileso. Las elecciones se celebrarán el 12 de abril.El Mundo02/12/2025
El precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaúnde, resultó ileso este martes luego de ser víctima de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima.
El vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del derechista Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por personas que se desplazaban en moto.
“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. No se reportaron heridos de bala.
Sicarios han querido ASESINAR a Rafael Belaunde, nuestro candidato presidencial de Libertad Popular, camino a Cerro Azul.— Diego Pomareda (@diego_pomareda) December 2, 2025
Organizaciones criminales buscan matar a quienes los enfrentamos para que no capturen al país.
NO RETROCEDEREMOS ni un centímetro en nuestra lucha contra… pic.twitter.com/IoVv0ZjnPF
“Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, resaltó el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, en declaraciones a la radio RPP.
Rafael Belaúnde es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y 1980 a 1985. Las elecciones presidenciales se celebrarán el 12 de abril próximo.
El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump.
EEUU aseguró que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual fuga de Maduro en VenezuelaEl Mundo02/12/2025
El Pentágono confirmó que dispone de una respuesta “lista para ejecutar” si el dictador chavista abandona su país, en medio de la escalada por el despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en la región.
León XIV llamó a EE.UU. a evitar el uso de la fuerza en Venezuela: “Es mejor buscar el diálogo”El Mundo02/12/2025
De regreso de su primera gira internacional, el Pontífice estadounidense criticó de forma elíptica al gobierno de Trump y rechazó cualquier intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro.
India exige a los fabricantes de teléfonos preinstalar una aplicación de ciberseguridad del EstadoEl Mundo02/12/2025
El gobierno de India oficializó una medida en la que exige que todos los fabricantes de celulares preinstalen Sanchar Saathi, una aplicación estatal de ciberseguridad. La normativa generó revuelo en la oposición.
El Gobierno de Chile activó una alerta epidemiológica por el aumento de contagios de sarampión en Argentina —donde la cobertura vacunal cayó por debajo del 50 %— y advirtió sobre riesgos de importación del virus.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
La Selección Argentina de básquetbol consiguió una contundente victoria 105-49 ante Cuba en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial Qatar 2027.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.