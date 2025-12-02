Violencia en Perú: atacaron a balazos el auto en el que viajaba el precandidato presidencial Rafael Belaúnde

Rafael Belaúnde, líder del Partido Libertad Popular, resultó ileso. Las elecciones se celebrarán el 12 de abril.

El precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaúnde, resultó ileso este martes luego de ser víctima de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima.

El vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del derechista Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por personas que se desplazaban en moto.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. No se reportaron heridos de bala.

“Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, resaltó el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, en declaraciones a la radio RPP.

Rafael Belaúnde es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y 1980 a 1985. Las elecciones presidenciales se celebrarán el 12 de abril próximo.

