Malasia retomará la búsqueda del vuelo MH370 a más de una década de su desaparición

La búsqueda del vuelo desaparecido MH370 de Malaysia Airlines se reanudará a fines de diciembre, anunció el miércoles el Ministerio de Transporte de Malasia, más de una década después de que el avión desapareció sin dejar rastro.

El Boeing 777, que transportaba a 239 personas, desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014 mientras cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Beijing, en lo que se convirtió en uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. Dos tercios de los pasajeros eran ciudadanos chinos, mientras que el resto incluía viajeros malasios, indonesios y australianos, además de ciudadanos indios, estadounidenses, holandeses y franceses.

Pese a la operación de rastreo más extensa en la historia de la aviación, la aeronave continúa sin ser localizada.

En un comunicado, Kuala Lumpur informó que “desea actualizar la búsqueda en aguas profundas de los restos desaparecidos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines” y que la misma “se reanudará el 30 de diciembre de 2025”.

La compañía de exploración marina Ocean Infinity estará a cargo de la nueva fase, centrada en “un área específica que se considera que tiene la mayor probabilidad de localizar la aeronave”, señaló el ministerio.

La más reciente operación en el sur del océano Índico se suspendió en abril porque “no era temporada”. Fue realizada bajo el principio de “si no hay hallazgo, no hay pago”, el mismo esquema de la búsqueda anterior de Ocean Infinity, por el cual el gobierno solo realiza un desembolso si la empresa encuentra la aeronave.

Ocean Infinity, con sedes en Gran Bretaña y Estados Unidos, encabezó una búsqueda fallida en 2018, antes de aceptar reiniciar las operaciones este año.

Una primera búsqueda, liderada por Australia, abarcó 120.000 kilómetros cuadrados del océano Índico durante tres años, pero no logró localizar el fuselaje, más allá de algunos fragmentos confirmados del avión.

El Ministerio de Transporte afirmó que este nuevo avance reafirma su compromiso de “ofrecer un cierre a las familias afectadas por la tragedia”. Los familiares de las víctimas habían manifestado en febrero su esperanza de que una nueva misión aportara por fin respuestas.

Misterio de la aviación

La desaparición del MH370 generó múltiples teorías, desde las más plausibles hasta las más extravagantes, incluida la hipótesis de que el piloto veterano Zaharie Ahmad Shah actuó de forma deliberada.

El informe final de 2018 señaló fallas en el control del tráfico aéreo y concluyó que el rumbo del avión fue modificado manualmente. Los investigadores afirmaron en el documento de 495 páginas que aún desconocían por qué la aeronave desapareció y no descartaron que alguien distinto de los pilotos hubiera intervenido en el desvío.

Los familiares continúan exigiendo respuestas a las autoridades malasias. En marzo, en el 11º aniversario de la desaparición, un grupo de familiares de pasajeros chinos se reunió en Beijing frente a edificios gubernamentales y la embajada de Malasia.

Durante la manifestación gritaron: “¡Devuélvannos a nuestros seres queridos!”, mientras varios sostenían carteles con el mensaje: “¿Cuándo terminarán los 11 años de espera y tormento?”.

Con información de AFP