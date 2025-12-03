Polonia pide cambios al acuerdo Mercosur–UE: “Necesitamos mejoras para nuestros agricultores”

Se acerca la próxima cumbre de líderes del Mercosur y con ella el interrogante de si, finalmente, será posible anunciar la concreción del tan dilatado acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El año pasado en Uruguay se oficializó el fin de las negociaciones, pero ahora resta lo que parece ser el tramo más complejo: la implementación.

En este largo proceso de negociación, Polonia ha sido uno de los países -como así también Francia- que planteó sus reparos sobre todo lo referido al sector del agro. “Todavía tenemos algunas reservas, necesitamos trabajar algunas mejoras para nuestros agricultores”, reconoció durante una entrevista exclusiva con TN el vicecanciller polaco, Marcin Bosacki.

Uno de los principales funcionarios en materia de política exterior estuvo prácticamente una semana en la Argentina para participar del Foro Económico Polonia-Argentina y llevar adelante una ronda de conversaciones y consultas junto a importantes empresarios polacos. Un síntoma de la perspectiva que se tiene hacia el país.

- Se ha hablado mucho del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Cree que finalmente podría aprobarse en la próxima cumbre?

- Nosotros todavía tenemos algunas reservas respecto del acuerdo, especialmente en el sector agrícola. Estratégicamente, este acuerdo es una gran oportunidad, pero necesitamos trabajar algunas mejoras para nuestros agricultores dentro del acuerdo. Esperamos poder hacerlo y, entonces, el acuerdo podría finalizarse.

- ¿Cuáles son las principales diferencias que se mantiene con el Mercosur?

- Ucrania está bendecida con una tierra muy fértil. Polonia es mucho más pequeña y no tiene suelos tan ricos. Pero también tenemos sectores agrícolas muy dinámicos y, en muchos productos, vemos que este acuerdo podría mejorarse. Trabajaremos junto con la Comisión Europea para hacerlo. Pero la intención detrás del acuerdo es que dos grandes mercados puedan coexistir y trabajar juntos con menos barreras. Solo que algunos temas específicos deben resolverse.

- Además,desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Europa parece estar más presionada para no quedar aislada. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan en este nuevo orden que parece estamos empezando a transitar?

- Polonia no quiere elegir entre la madre y el padre: es decir, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Somos miembros de la Unión Europea, pero también tenemos lazos históricos, comerciales, económicos, estratégicos y militares muy fuertes con Estados Unidos. El nuevo enfoque de la administración estadounidense es más agresivo y decisivo, con menos previsibilidad en las relaciones con Europa. Pero realmente queremos ver el vaso medio lleno, no medio vacío.

- ¿Cuál es el vaso medio lleno?

- Si el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea con estos aranceles del 15% por año va a funcionar, estamos a favor. La Comisión Europea, que es responsable del comercio exterior, debe ser decisiva y firme. Y necesitamos estabilidad en las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino también con otra potencia: China. Aquí nuestras empresas también están pidiendo una mayor protección dentro del área de libre comercio. Porque cuando uno tiene un comercio digital tan grande…

- El rol de la Comisión Europea es clave entonces…

- Esperamos que actúe con más decisión para proteger nuestro mercado de estos competidores externos tan agresivos, principalmente chinos, porque creemos en el comercio libre, pero justo.

- ¿Cuáles son los principales objetivos que se planteó durante su visita a la Argentina?

- El tema principal de mi visita, junto con muchos funcionarios de otros ministerios, es el Foro Empresarial Polonia–Argentina, que reunió a empresas e instituciones de ambos países. Somos una combinación perfecta, porque la Argentina está nuevamente en un camino de crecimiento y Polonia ha estado en este camino desde 1989, desde que removimos al régimen comunista. El promedio de crecimiento en estos 35 años ha sido del 4%.

- ¿Cuál es el rol de las empresas en este contexto?

- Nuestras empresas ya no solo se expanden dentro de la Unión Europea, sino también a nivel global. Y la Argentina es una combinación perfecta para una coexistencia y cooperación económica entre Polonia y la Argentina.

- ¿Y en qué sectores particularmente encuentra más oportunidades de cooperación?

- Sector minero y energético es muy importante. Por ejemplo, una empresa polaca que solía ser una start-up ya está desarrollando en la Patagonia una planta de hidrógeno que, potencialmente, podría valer entre 7.000 y 8.000 millones de dólares en los próximos 7 u 8 años. Ahora estamos en la primera fase, que será de alrededor de mil millones. Estamos esperando que se vote en su Congreso la nueva ley de hidrógeno. En total, más de 20 empresas llegaron con esta misión. Hay un amplio abanico de oportunidades.

Polonia como actor clave en la reconfiguración con Rusia

La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania tuvo un impacto muy fuerte en Polonia. Por su amplia frontera -la más grande de los países miembros de la UE- recibió a la mayor cantidad de refugiados ucranianos que escapaban de los ataques. Se transformó, además, en una de las principales barreras de contención ante un hipotético y posible enfrentamiento con el Kremlin.

- ¿Está Polonia preparada para enviar tropas a Ucrania?

- No. Por razones históricas no creemos que sería una buena idea. Y nuestros amigos y contrapartes ucranianos están de acuerdo. La idea de poner soldados en el terreno se discute mucho menos en los círculos de la OTAN y de Europa que hace dos o tres meses. Las nuevas versiones de la propuesta de paz de Estados Unidos y de la administración Trump prevén, más bien, una misión de observación desde el exterior, probablemente desde Polonia, porque es el país más cercano y conveniente geográficamente para este tipo de monitoreo.

- ¿Pero sí apoyarán, por ejemplo, el despliegue de tropas francesas o británicas?

- Francia y el Reino Unido están preparados para hacerlo y Polonia apoyará esa misión y ayudará con infraestructura y personal, pero estacionado en Polonia, no dentro de las fronteras de Ucrania. Creemos que esa sería la mejor solución para todos, especialmente para Ucrania.

- ¿Qué piensa Polonia sobre estas negociaciones en curso, especialmente si el plan propuesto por Trump para terminar la guerra finalmente se aprueba?

- La primera versión del plan de paz propuesto por la administración estadounidense estaba lejos de ser perfecto. Y los desarrollos de la última semana lo demostraron, porque Estados Unidos ya cambió muchos de los puntos del plan y lo redujo a probablemente 18 o 19 puntos. Hay algunas reglas que sí o sí tienen que estar en el plan: primero, nada sobre Ucrania sin Ucrania; y, segundo, nada sobre Polonia sin Polonia.

- Muchas veces parece que Trump está corriendo a Europa de la mesa de negociación…

- Debo ser absolutamente claro: aplaudimos al presidente Trump por intentar lograr la paz en Ucrania, porque la paz es buena y la guerra es mala. Eso lo apoyamos. Pero esta paz debe alcanzarse solo desde una posición de fuerza de Occidente y de Ucrania, no de debilidad. Y el resultado final no puede recompensar a Putin -al agresor- por atacar un país.

- Lo dice por los territorios, por ejemplo.

- Incluso si Ucrania acepta reconocer la situación de facto de que casi el 20% de su territorio está ocupado, no puede reconocerse de jure, no puede ser legalmente e internacionalmente aceptado que esas regiones serán Rusia para siempre. Sabemos cómo actúa Rusia: históricamente, cuando se los recompensa por un ataque, van por más, ya sea en Ucrania, o en Polonia, o en los países bálticos. Rusia no puede ser recompensada legalmente por esta guerra horrible.

Con información de TN