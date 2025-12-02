Alertan por discursos antivacunas: “Hay enfermedades que no vemos gracias a la vacunación”

La jefa del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Salta, Adriana Jure, expresó su preocupación por el crecimiento de discursos antivacunas y su impacto en la salud pública. En declaraciones en Aries, calificó como “insólito” que aún sea necesario desmentir mensajes que generan confusión y ponen en riesgo la protección que dan las vacunas.

Jure cuestionó especialmente un reciente “ateneo científico” realizado en el Congreso Nacional, impulsado por la diputada del PRO, Marilú Quiroz, donde se difundieron argumentos contrarios a la vacunación a partir de demostraciones falsas. “Estas situaciones generan dudas en algunas personas y producen mucho daño”, afirmó.

La funcionaria recordó que hay más de 20 enfermedades graves prevenibles por vacunación y que muchas dejaron de verse gracias a los altos niveles de cobertura. Sin embargo, advirtió que la baja en los esquemas abre la puerta a brotes. “Hoy estamos con vigilancia epidemiológica por sarampión. Si las coberturas bajan, esas enfermedades vuelven”, remarcó.

Jure explicó que el sarampión puede causar neumonías, complicaciones neurológicas e incluso encefalitis años después de la infección. También señaló que existen personas que no pueden vacunarse y dependen del “escudo comunitario” que genera la alta cobertura en el resto de la población.