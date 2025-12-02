Alertan por discursos antivacunas: “Hay enfermedades que no vemos gracias a la vacunación”

Piden completar los esquemas de vacunación antes de las vacaciones
Aseguran que las vacunas del calendario están disponibles en la provincia y piden a las familias acercarse a los centros de salud.
La jefa del Programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, advirtió sobre el avance de mensajes antivacunas. Señaló que las vacunas son seguras, gratuitas y esenciales para sostener la protección de la población.Salud02/12/2025Ivana Chañi
La jefa del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Salta, Adriana Jure, expresó su preocupación por el crecimiento de discursos antivacunas y su impacto en la salud pública. En declaraciones en Aries, calificó como “insólito” que aún sea necesario desmentir mensajes que generan confusión y ponen en riesgo la protección que dan las vacunas.
Jure cuestionó especialmente un reciente “ateneo científico” realizado en el Congreso Nacional, impulsado por la diputada del PRO, Marilú Quiroz, donde se difundieron argumentos contrarios a la vacunación a partir de demostraciones falsas. “Estas situaciones generan dudas en algunas personas y producen mucho daño”, afirmó.
La funcionaria recordó que hay más de 20 enfermedades graves prevenibles por vacunación y que muchas dejaron de verse gracias a los altos niveles de cobertura. Sin embargo, advirtió que la baja en los esquemas abre la puerta a brotes. “Hoy estamos con vigilancia epidemiológica por sarampión. Si las coberturas bajan, esas enfermedades vuelven”, remarcó.
Jure explicó que el sarampión puede causar neumonías, complicaciones neurológicas e incluso encefalitis años después de la infección. También señaló que existen personas que no pueden vacunarse y dependen del “escudo comunitario” que genera la alta cobertura en el resto de la población.
La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, insistió que Salta está en vigilancia epidemiológica por el sarampión y recordó que la enfermedad puede causar complicaciones graves.
El Ministerio de Salud confirmó 688 contagios y siete muertes en menores de dos años. El brote se concentra en Buenos Aires y Tierra del Fuego, mientras crece la preocupación por la baja cobertura de vacunación.
La Dra. Gelsi señaló que la enfermedad es altamente curable, explicó cómo deben controlarse desde niños y cuestionó el silencio que rodea a las patologías íntimas.
En el Día Mundial del Sida, se reveló que de las 140.000 personas que viven con VIH en Argentina, el 13% desconoce su diagnóstico, y el 45% lo recibe en estadios avanzados.
La provincia relanza sus campañas de prevención con jornadas gratuitas en centros de salud y hospitales. Detectan un promedio de 35 nuevos casos por mes.
