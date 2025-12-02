Salta supera la media nacional, pero aún no alcanza la vacunación para evitar un brote de sarampión

Piden completar los esquemas de vacunación antes de las vacaciones
Aseguran que las vacunas del calendario están disponibles en la provincia y piden a las familias acercarse a los centros de salud.
La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, insistió que Salta está en vigilancia epidemiológica por el sarampión y recordó que la enfermedad puede causar complicaciones graves.Salud02/12/2025Ivana Chañi
La jefa del Programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, alertó sobre el riesgo de reintroducción del sarampión ante los brotes registrados en países vecinos. En diálogo con Aries, recordó que la enfermedad estaba controlada en toda América, pero el descenso en las coberturas vacunales volvió a encender las alarmas.
“El sarampión no es una enfermedad banal. Puede provocar neumonías, complicaciones neurológicas e incluso una encefalitis años después”, explicó. La funcionaria subrayó que para evitar reintroducciones se necesita que mucha gente esté vacunada, porque ese nivel de inmunización genera “un escudo comunitario” que protege también a quienes no pueden recibir la vacuna por edad o por razones médicas.
En cuanto a las coberturas, Jure sostuvo que Salta se mantiene “por encima de la media nacional”, pero aclaró que aún no se llega al 95% recomendado para impedir la circulación del virus. Destacó dos etapas claves: el primer año de vida y el ingreso escolar. “Todavía hay familias que no autorizan la vacunación en las escuelas y tampoco llevan a los chicos al centro de salud. Es una responsabilidad compartida”, dijo.
La funcionaria recordó además que el año pasado Salta registró un caso de sarampión en un niño no vacunado, que terminó con todas las complicaciones posibles. “Esto demuestra que las enfermedades vuelven cuando dejamos de vacunarnos”, afirmó.
La jefa del Programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, advirtió sobre el avance de mensajes antivacunas. Señaló que las vacunas son seguras, gratuitas y esenciales para sostener la protección de la población.
El Ministerio de Salud confirmó 688 contagios y siete muertes en menores de dos años. El brote se concentra en Buenos Aires y Tierra del Fuego, mientras crece la preocupación por la baja cobertura de vacunación.
La Dra. Gelsi señaló que la enfermedad es altamente curable, explicó cómo deben controlarse desde niños y cuestionó el silencio que rodea a las patologías íntimas.
En el Día Mundial del Sida, se reveló que de las 140.000 personas que viven con VIH en Argentina, el 13% desconoce su diagnóstico, y el 45% lo recibe en estadios avanzados.
La provincia relanza sus campañas de prevención con jornadas gratuitas en centros de salud y hospitales. Detectan un promedio de 35 nuevos casos por mes.
