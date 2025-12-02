Los modelos AQUA y SIENNA, fabricados por DermoEquipos SRL, fueron retirados del mercado tras una inspección que reveló su uso en un consultorio sin habilitación y sin autorización sanitaria.
Crisis de la construcción: "Perdimos 120 mil puestos de trabajo"
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, denunció la grave crisis que atraviesa el sector, revelando la pérdida de 120 mil puestos de trabajo entre fines de 2023 y mediados de 2024.Argentina02/12/2025
Gustavo Weiss en diálogo con El Destape, habló de lo mal que está el sector de la construcción con más de 120 mil despidos en los últimos meses.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) habló sobre la estrepitosa caída de la actividad, y el impacto en el sector que es de los más golpeados por las políticas libertarias.
"Tuvimos una caída muy fuerte entre mediados de 23, el último semestre de la gestión anterior, y el primer semestre de esta gestión hasta mediados de 24, una caída muy grande de 25%", contó Gustavo Weiss, uno de los empresarios defensores de Milei.
“No veo que haya repunte de la actividad, siempre puede ocurrir algún repunte, pero ninguno que sea significativo”, aseguró el empresario en la misma entrevista.
El golpe que recibió la industria Argentina en estos últimos dos años se puede notar en la cantidad de despidos y la parálisis del sector, a pesar de que algunos periodistas oficialistas intenten defender al gobierno.
El organismo busca precisar el alcance operativo de los sujetos alcanzados (intermediarios y proveedores) y establecer parámetros claros para la determinación del tributo.
Elio Del Re, presidente de ADIMRA, encendió una señal de alerta por la situación crítica en Tierra del Fuego, cuya industria es el motor económico.
El sector denunció competencia desleal y una sobreoferta que hunde los precios, lo que ya generó el cierre de locales históricos y mantiene 6 de cada 10 máquinas paradas en las fábricas.
La figura del "Trabajador Independiente con Colaboradores", impulsada por el Gobierno en la Ley Bases (Ley 27.742), resultó un fracaso, sumando apenas 11.707 inscripciones en el Padrón (PADIC) en un año.
Según el Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI) 2025, Argentina se consolidó como el país con el mejor dominio del inglés en Latinoamérica (puesto 26 global).
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.