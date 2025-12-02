Crisis de la construcción: "Perdimos 120 mil puestos de trabajo"

Gustavo Weiss en diálogo con El Destape, habló de lo mal que está el sector de la construcción con más de 120 mil despidos en los últimos meses.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) habló sobre la estrepitosa caída de la actividad, y el impacto en el sector que es de los más golpeados por las políticas libertarias.

"Tuvimos una caída muy fuerte entre mediados de 23, el último semestre de la gestión anterior, y el primer semestre de esta gestión hasta mediados de 24, una caída muy grande de 25%", contó Gustavo Weiss, uno de los empresarios defensores de Milei.

“No veo que haya repunte de la actividad, siempre puede ocurrir algún repunte, pero ninguno que sea significativo”, aseguró el empresario en la misma entrevista.

El golpe que recibió la industria Argentina en estos últimos dos años se puede notar en la cantidad de despidos y la parálisis del sector, a pesar de que algunos periodistas oficialistas intenten defender al gobierno.

Con información de Diario Registrado