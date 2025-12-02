Bilaal Salaam, examigo y excolaborador de Will Smith, la acusa de intimidarlo en 2021 y exige USD 3 millones por daños emocionales y presuntas coacciones vinculadas a información privada de la familia.
Nueva jornada de adopción de mascotas este domingo en Salta
El Centro de Adopciones llevará a plaza Alvarado a sus animales e impulsará actividades de tenencia responsable y vacunación antirrábica.Sociedad02/12/2025
La Municipalidad, a través del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, realizará este domingo 7 de diciembre una nueva jornada de adopción responsable de perros.
La actividad será de 10 a 13 hs, en la plaza Alvarado, más precisamente frente a Universo Café que brindará un desayuno especial de cortesía a quienes adopten.
El evento, llamado “Café y Adopciones”, propone un formato novedoso e inédito en la ciudad con el fin de generar un espacio al aire libre donde las familias puedan conocer a los perros del Centro de Adopciones y participar de actividades de tenencia responsable.
También acompañarán distribuidores de alimentos balanceados con obsequios para los adoptantes; y se realizará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos de los vecinos que se acerquen al evento.
Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.
El reconocido nutricionista recordó el día en que recibió su título, reflexionó sobre su trayectoria y fue homenajeado en vivo por sus compañeros de Cuestión de Peso.
Entre risas y complicidad, Torres contó cómo su amigo lo obligó a cantar durante un intento de conquista en Mendoza.
El encuentro “Bienestar +50” reunirá este jueves 4 a especialistas y referentes para abordar temas como la soledad no deseada, la nueva longevidad y la construcción de comunidad, en una jornada abierta y gratuita en la Usina Cultural.
El nuevo lobby de cajeros automáticos cuenta con dos equipos que estarán disponibles las 24 horas y se suman a los 344 que Banco Macro posee en la provincia de Salta.
La lengua creció un 5 % en un año y se mantiene como la tercera más hablada, solo detrás del chino mandarín y el hindi, según el Instituto Cervantes.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.