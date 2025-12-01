Lanús: un auto estalló y un hombre fue internado con el 90% del cuerpo quemado

Un incendio iniciado dentro de una vivienda en Lanús Oeste derivó en una explosión que estremeció a todo el barrio y dejó a un hombre internado en grave estado, peleando por su vida. El fuego también afectó el primer piso y la planta baja de la vivienda.

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en una casa ubicada en 1° de Mayo y Molinedo, donde residían varias familias que se vieron sorprendidas por la rapidez con la que las llamas se propagaron desde el interior del inmueble hacia otros sectores del primer piso.

El fuego se inició en un auto que estaba guardado en la cochera de la casa. Luego, el vehículo explotó, lo que provocó daños estructurales y aumentó la intensidad del incendio.

En ese contexto de desesperación, un hombre fue alcanzado por las llamas y fue asistido por los vecinos antes de que llegaran la ambulancia y los bomberos. Fue trasladado con el 90% de su cuerpo quemado al Hospital Evita, donde quedó internado.

Con información de C5N