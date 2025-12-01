Gerónimo Carabajal, de 26 años, murió apuñalado en medio de una pelea que comenzó dentro del salón y siguió en la calle. El agresor intentó escapar en una camioneta, pero fue capturado.
Hallan en el río Paraná el cuerpo de la gendarme que se tiró a nadar
Luego de tres días de intensa búsqueda, el cuerpo de la gendarme Caren Itatí Ojeda, de 32 años, fue hallado este domingo al mediodía en el río Paraná, cerca de la Estación Fluvial de Rosario.Provincias01/12/2025
Luego de tres días de intensa búsqueda, la Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad confirmaron que el cuerpo hallado este domingo en el río Paraná corresponde a Caren Itatí Ojeda, la gendarme de 32 años que desapareció cuando se arrojó a nadar con sus amigos. Unos civiles divisaron el cadáver cerca de la Estación Fluvial de Rosario y activaron las alarmas. Horas después, un procedimiento coordinado entre diversas fuerzas logró extraer e identificar a la víctima.
Según informó el portal Rosario3, antes del trágico desenlace, la joven oficial oriunda de Corrientes compartía la tarde junto a un grupo de amigos en el parador Isla Verde, en isla La Invernada. Tras lanzarse al agua, Ojeda fue la única que no regresó a la superficie, lo que desencadenó la inmediata intervención de unidades de rescate y rastrillaje.
La desaparición ocurrió el jueves pasado, aunque el cuerpo fue hallado recién tres días después y varios kilómetros río abajo. La Prefectura Naval Argentina lideró los operativos, apoyada por otros organismos provinciales y municipales. Desde que se reportó la desaparición, equipos especializados recorrieron la zona entre la isla La Invernada y el área urbana de Rosario con patrullas y embarcaciones.
El rastreo cobró un giro cuando, cerca del mediodía de ayer, testigos alertaron sobre la presencia del cuerpo flotando. Personal de Prefectura confirmó que se trataba de una mujer y notificó al Ministerio de Seguridad, que gestionó el procedimiento de identificación.
La noticia del hallazgo generó conmoción tanto en Corrientes, provincia natal de la víctima, como en la comunidad de Rosario, donde Ojeda se desempeñaba laboralmente.
La provincia superó la marca de San Luis y confirmó un momento de gran vitalidad para esta especie amenazada. El hallazgo refleja buen estado ambiental y disponibilidad de alimento de la zona.
El interno, que permanece bajo estricta custodia policial y del Servicio Penitenciario, fue trasladado el sábado por la tarde al hospital Cullen de Santa Fe.
El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, debió ser internado de urgencia por una complicación intestinal que requirió una intervención quirúrgica inmediata.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.