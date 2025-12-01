Hallan en el río Paraná el cuerpo de la gendarme que se tiró a nadar

Luego de tres días de intensa búsqueda, la Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad confirmaron que el cuerpo hallado este domingo en el río Paraná corresponde a Caren Itatí Ojeda, la gendarme de 32 años que desapareció cuando se arrojó a nadar con sus amigos. Unos civiles divisaron el cadáver cerca de la Estación Fluvial de Rosario y activaron las alarmas. Horas después, un procedimiento coordinado entre diversas fuerzas logró extraer e identificar a la víctima.

Según informó el portal Rosario3, antes del trágico desenlace, la joven oficial oriunda de Corrientes compartía la tarde junto a un grupo de amigos en el parador Isla Verde, en isla La Invernada. Tras lanzarse al agua, Ojeda fue la única que no regresó a la superficie, lo que desencadenó la inmediata intervención de unidades de rescate y rastrillaje.

La desaparición ocurrió el jueves pasado, aunque el cuerpo fue hallado recién tres días después y varios kilómetros río abajo. La Prefectura Naval Argentina lideró los operativos, apoyada por otros organismos provinciales y municipales. Desde que se reportó la desaparición, equipos especializados recorrieron la zona entre la isla La Invernada y el área urbana de Rosario con patrullas y embarcaciones.

El rastreo cobró un giro cuando, cerca del mediodía de ayer, testigos alertaron sobre la presencia del cuerpo flotando. Personal de Prefectura confirmó que se trataba de una mujer y notificó al Ministerio de Seguridad, que gestionó el procedimiento de identificación.

La noticia del hallazgo generó conmoción tanto en Corrientes, provincia natal de la víctima, como en la comunidad de Rosario, donde Ojeda se desempeñaba laboralmente.

Con información de Infobae