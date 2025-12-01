La provincia superó la marca de San Luis y confirmó un momento de gran vitalidad para esta especie amenazada. El hallazgo refleja buen estado ambiental y disponibilidad de alimento de la zona.
Córdoba: un joven fue asesinado tras una fiesta de egresados
Gerónimo Carabajal, de 26 años, murió apuñalado en medio de una pelea que comenzó dentro del salón y siguió en la calle. El agresor intentó escapar en una camioneta, pero fue capturado.Provincias01/12/2025
Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en el pecho luego de una fiesta de egresados en la provincia de Córdoba, en el marco de un enfrentamiento con otras personas. Por su parte, el agresor había escapado en un vehículo pero luego fue detenido por la Policía.
El hecho se produjo en el salón de la Sociedad Italiana, donde se desarrolló una fiesta de egresados del colegio IPEA 237 San Antonio. Mientras finalizaba el evento, varias personas discutieron y comenzaron a pelearse, por lo que fueron expulsados del lugar por el personal de seguridad.
La riña continuó en la calle y un hombre atacó a la víctima, identificada como Gerónimo Carabajal, quien era el hermano de uno de los egresados y falleció pese a ser asistido en el Hospital Ramón Cárcano de Laboulaye. En este marco, el agresor huyó a bordo de una camioneta que fue captada por un video viralizado en las redes sociales, mientras que luego la Policía lo arrestó.
También otras personas resultaron heridas por el suceso, investigado por la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, que pidió una serie de medidas.
El antecedente de otro ataque en una fiesta de egresados en Córdoba
Tres personas resultaron heridas, entre ellas dos adolescentes, durante un violento ataque a tiros ocurrido el 22 de noviembre contra una fiesta de egresados en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. El incidente culminó con la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana sindicado como el presunto autor de los disparos, según confirmaron fuentes policiales.
El hecho se registró en un salón barrial ubicado en la calle Jerónimo Sappia al 4300, en la esquina de Aviador Camilotti, en el barrio Las Flores II, mientras un grupo de jóvenes celebraba su finalización del ciclo lectivo. La investigación preliminar apunta a que el agresor abrió fuego desde un vehículo en movimiento contra el interior del local donde se desarrollaba el evento.
Las víctimas de la balacera fueron trasladadas de urgencia al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón. Los heridos fueron identificados como un adolescente de 15 años y dos mujeres de 18 y 34 años. El menor, que presentaba una herida de bala en la zona del cuello, continúa internado bajo observación debido a la gravedad de su lesión.
En contraste, las dos mujeres mayores, quienes presentaban heridas que no revestían peligro de vida —una en la zona intercostal y otra con lesiones en el hombro y la pierna derecha—, fueron dadas de alta médica en la jornada del domingo tras recibir las primeras atenciones.
Con la información recabada en la escena, la Policía de Córdoba desplegó un rápido operativo en el barrio Marechal que permitió la captura de un sospechoso de 26 años, apodado "el Colombiano". El detenido, cuya situación migratoria y posibles antecedentes en su país de origen están siendo investigados, fue acusado de tener relación directa con el ataque.
En el marco del procedimiento de detención, las autoridades incautaron un vehículo marca Renault Koleos, identificado por los testigos como el rodado utilizado por el agresor al momento de efectuar los disparos. Las fuerzas de seguridad iniciaron una exhaustiva pesquisa para determinar el móvil del ataque a tiros contra el salón de fiestas y esclarecer las circunstancias que rodearon la violenta agresión.
Con información de C5N
