Preso se tragó un tenedor en la cárcel de Piñero

Un episodio inusual y de alto riesgo se registró el sábado por la tarde en la Unidad XI de Piñero, cuando un interno fue derivado a un centro de salud de alta complejidad, de la ciudad de Santa Fe tras ingerir un tenedor. La gravedad de la situación activó un operativo policial y sanitario de gran escala.

El traslado ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando un móvil del Servicio Penitenciario de Santa Fe llegó al hospital Cullen, acompañado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

El interno, identificado por las siglas A. C., de 27 años, fue ingresado a emergencias con una lesión interna provocada por la ingestión del utensilio metálico. Frente a esto, los médicos dispusieron que permanezca internado bajo estricta vigilancia policial, mientras evalúan su condición clínica y definen los pasos del tratamiento médico.

El operativo involucró no solo a personal del hospital, sino a agentes penitenciarios, fuerzas policiales y equipos médicos de emergencia.

El episodio no solo generó revuelo en el hospital, sino también en el ámbito penitenciario. Hasta el momento, las autoridades del Servicio Penitenciario y de la Unidad XI de Piñero no ofrecieron detalles acerca de cómo y por qué el interno ingirió el tenedor. Tampoco se informó si el acto fue accidental, voluntario como parte de una protesta, padecimiento psicológico o intento de autolesión.

Por esto mismo, las autoridades del penal iniciaron una investigación interna para reconstruir el contexto dentro del penal durante la tarde del sábado. Mientras tanto, el destino inmediato del interno A. C. dependerá de su evolución clínica.

A mediados del mes de agosto y en un hecho similar, un preso que estaba alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800, en el extremo oeste de la ciudad, se tragó una bombilla de mate en horas de la noche. Tuvo que ser trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue operado con éxito, ya que los médicos lograron sacarle el elemento.

Oscar Fabián Rodríguez (35), oriundo de Venado Tuerto, pidió asistencia médica a causa de una dolencia estomacal, y fue llevado de urgencia hasta el hospital, donde se corroboró en una placa radiográfica que había ingerido una bombilla. El utensillo había quedado atravesado en la zona toracoabdominal.

Rodríguez, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, quedó internado en observación, a la espera de una evolución favorable.

El recluso cayó preso el 5 de febrero de 2016 por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples. En un primer momento, fue alojado en la cárcel de Piñero, pero luego fue derivado a otro predio penitenciario.

Por el cúmulo de acusaciones del Ministerio Público de la Acusación recibió una condena cuya pena vencerá en 2029, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El caso de Oscar Fabián Rodríguez abrió interrogantes sobre si se trató de un accidente o un intento de autolesión, práctica que, en algunos contextos carcelarios, busca forzar traslados a hospitales para evadir condiciones de encierro.

