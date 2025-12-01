Gerónimo Carabajal, de 26 años, murió apuñalado en medio de una pelea que comenzó dentro del salón y siguió en la calle. El agresor intentó escapar en una camioneta, pero fue capturado.
Récord histórico en Mendoza: avistan más de 90 cóndores andinos
La provincia superó la marca de San Luis y confirmó un momento de gran vitalidad para esta especie amenazada. El hallazgo refleja buen estado ambiental y disponibilidad de alimento de la zona.Provincias01/12/2025
Más de 90 ejemplares de cóndor andino fueron observados de manera simultánea en la localidad de La Carrera, departamento de Tupungato, Mendoza, lo que constituye el mayor avistamiento documentado en Argentina hasta el momento.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el registro fue obtenido por una familia que logró filmar y fotografiar a individuos de esta especie declarada Monumento Natural Provincial mientras se alimentaba de una vaca muerta, ya que son aves carroñeras.
“El cóndor andino cumple un rol esencial en los ambientes de altura de la Cordillera de los Andes. Su función carroñera lo convierte en un sanitario natural que contribuye a eliminar restos de animales muertos, reducir posibles focos de infección y evitar la propagación de enfermedades. Gracias a su pico fuerte, abre la piel y los tejidos duros de los animales muertos, facilitando que luego coman aves o animales carroñeros más chicos”, señaló Ignacio Haudet, director del Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente.
En un contexto en el que esta ave emblemática se encuentra categorizada como “Vulnerable” a nivel global y “Amenazada” en Argentina, desde el gobierno de Mendoza destacaron que la presencia simultánea de más de noventa individuos en un mismo punto representa un indicador significativo del buen estado del ambiente andino.
De esta manera, se refleja la disponibilidad de alimento, la baja perturbación humana y la coexistencia de ejemplares adultos y juveniles, aspectos que fortalecen la presencia sostenida de la especie en esa provincia.
Con este avistamiento Mendoza superó el récord de San Luis, que logró captar 80 aves en simultáneo durante el Censo Simultáneo de Cóndor Andino en octubre. Además, se suma al hallazgo de un nuevo nido en el Parque Provincial Tupungato a finales de octubre.
“El registro de más de 90 cóndores juntos es una imagen impactante que confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada y resalta su papel fundamental como sanitario natural del ecosistema andino”, señaló Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron la importancia de continuar impulsando políticas de protección sostenidas, articulación institucional y educación ambiental para fortalecer la conservación e esta especie emblemática de los Andes.
