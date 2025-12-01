Las llamas se iniciaron en el vehículo, que estaba guardado en la cochera. Luego, el fuego se extendió al resto de la propiedad y afectó especialmente a una persona, que fue internada en el Hospital Evita.
Violencia escolar en Buenos Aires: madres agreden a docentes y estudiantes
Una mujer de 26 años fue detenida tras agredir a auxiliares y a una adolescente en la escuela N°29; sindicatos docentes denuncian falta de protección y convocan a paro.Provincias01/12/2025
Un nuevo ataque escolar tuvo lugar en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas cuando madres golpearon y quemaron a docentes, además de agredir a una adolescente y se trata de otro caso de esta índole que recrudece la violencia en las instituciones educativas.
La agresión sucedió el pasado viernes 28 de noviembre cuando Rocío Mercado, de 26 años, y otras mujeres se acercaron de manera violenta hasta el establecimiento educativo N°29, ubicado en la calle Maure esquina Valparaíso, en Malvinas Argentinas.
Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las mujeres ingresaron a la escuela, rompieron la puerta de dicho establecimiento y, una vez adentro, causaron disturbios en el salón comedor.
Allí, Mercado arrojó tazas de mate cocido caliente, que estaban preparadas para los alumnos, contra las auxiliares del lugar, lo que provocó que Daniela Del Castillo resulte con quemaduras en cuello y brazo derecho, ninguna de gravedad.
Sin embargo, la locura no concluyó ahí, ya que, la acusada luego golpeó de manera feroz a Candela Crisafulli, de 16 años, tras lo cual fue detenida.
La causa fue intervenida por la UFI N°19 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de Mirna Sánchez, quien dispuso que Mercado sea acusada del delito de lesiones y daños.
“En las últimas semanas hubo docentes heridos, auxiliares golpeadas, directivos amenazados en distintos distritos. La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, expresó con angustia una de las maestras agredidas.
Frente a este nuevo caso, la agrupación Docentes en Marcha Malvinas Argentinas anunció que este martes 2 de diciembre habrá paro distrital y movilización a jefatura distrital “para que nos den garantías de resguardo real a docentes, auxiliares y estudiantes”.
La fuga ocurrió en Bernardo de Irigoyen; drones, canes y apoyo de la Policía de Brasil participan en la búsqueda de los prófugos.
Gerónimo Carabajal, de 26 años, murió apuñalado en medio de una pelea que comenzó dentro del salón y siguió en la calle. El agresor intentó escapar en una camioneta, pero fue capturado.
La provincia superó la marca de San Luis y confirmó un momento de gran vitalidad para esta especie amenazada. El hallazgo refleja buen estado ambiental y disponibilidad de alimento de la zona.
El interno, que permanece bajo estricta custodia policial y del Servicio Penitenciario, fue trasladado el sábado por la tarde al hospital Cullen de Santa Fe.
Luego de tres días de intensa búsqueda, el cuerpo de la gendarme Caren Itatí Ojeda, de 32 años, fue hallado este domingo al mediodía en el río Paraná, cerca de la Estación Fluvial de Rosario.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Un estudio internacional detectó que la Antártida registra la menor concentración de núcleos de hielo atmosféricos del planeta, un hallazgo fundamental para afinar modelos de clima global.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.