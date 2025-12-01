Violencia escolar en Buenos Aires: madres agreden a docentes y estudiantes

Un nuevo ataque escolar tuvo lugar en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas cuando madres golpearon y quemaron a docentes, además de agredir a una adolescente y se trata de otro caso de esta índole que recrudece la violencia en las instituciones educativas.

La agresión sucedió el pasado viernes 28 de noviembre cuando Rocío Mercado, de 26 años, y otras mujeres se acercaron de manera violenta hasta el establecimiento educativo N°29, ubicado en la calle Maure esquina Valparaíso, en Malvinas Argentinas.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las mujeres ingresaron a la escuela, rompieron la puerta de dicho establecimiento y, una vez adentro, causaron disturbios en el salón comedor.

Allí, Mercado arrojó tazas de mate cocido caliente, que estaban preparadas para los alumnos, contra las auxiliares del lugar, lo que provocó que Daniela Del Castillo resulte con quemaduras en cuello y brazo derecho, ninguna de gravedad.

Sin embargo, la locura no concluyó ahí, ya que, la acusada luego golpeó de manera feroz a Candela Crisafulli, de 16 años, tras lo cual fue detenida.

La causa fue intervenida por la UFI N°19 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de Mirna Sánchez, quien dispuso que Mercado sea acusada del delito de lesiones y daños.

“En las últimas semanas hubo docentes heridos, auxiliares golpeadas, directivos amenazados en distintos distritos. La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, expresó con angustia una de las maestras agredidas.

Frente a este nuevo caso, la agrupación Docentes en Marcha Malvinas Argentinas anunció que este martes 2 de diciembre habrá paro distrital y movilización a jefatura distrital “para que nos den garantías de resguardo real a docentes, auxiliares y estudiantes”.