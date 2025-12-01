Cáncer de testículo: Piden derribar tabúes y enseñar a los varones a revisarse

La doctora Mónica Gelsi, médica sexóloga y referente en atención primaria, hizo un fuerte llamado de atención en De esto sí se habla al advertir que “no puede ser que en este siglo se muera gente por cáncer, sobre todo por un cáncer que está en la intimidad”, en referencia al cáncer de testículo, una patología que —remarcó— “diagnosticada a tiempo se cura”.

Gelsi explicó que aún persisten mitos y temores que dificultan la detección precoz, especialmente entre niños y adolescentes con mayor pudor o dificultades de comunicación. “Un varón con un solo testículo puede seguir teniendo las hormonas necesarias, mantener sus características sexuales secundarias e incluso ser padre”, detalló, para derribar temores frecuentes que retrasan las consultas.

La profesional insistió en la necesidad de incorporar educación sexual integral desde el nivel inicial. “Hay que hablar del cuerpo con los nombres correctos y explicar cuáles son las partes públicas y cuáles las privadas. Si los chicos no pueden identificar su cuerpo, es más difícil que puedan avisar cuando algo no está bien”, señaló.

Gelsi relató el caso de un joven con síndrome de Down que demoró la consulta por pudor, lo que reforzó su pedido: “El cuerpo es una máquina perfecta, pero hay que cuidarla. Hablar con naturalidad es la clave”.

También subrayó la importancia de que las familias observen desde los primeros años el desarrollo genital, especialmente el descenso testicular. “Los testículos fueron creados para estar fuera del cuerpo porque la temperatura interna es demasiado alta. Si no descienden, ese testículo puede dañarse de manera irreversible y hasta malignizarse”, advirtió.

En ese sentido, explicó que los testículos deben estar siempre en el escroto y que la exposición prolongada al calor —si uno de ellos queda dentro del abdomen— aumenta el riesgo de alteraciones graves. “Desde chiquito hay que ver que estén los dos. Con el baño es un buen momento para observar y controlar”, resaltó.

La médica recordó que también es fundamental educar a los chicos sobre el autocuidado en la adolescencia. “Cuando llega la edad del pudor hay que decirlo con naturalidad: ‘Tenés que sentir que hay dos, fijate si notás algo raro’. Y también explicar por qué los golpes jugando, las patadas entre amigos, pueden generar lesiones”, completó.

Gelsi cerró con un mensaje contundente: “El cáncer de testículo es curable. Lo que salva vidas es hablar, mirar, enseñar y consultar a tiempo”.