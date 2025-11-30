Día del Mate: cómo saber si te están declarando amor… o invitando a irte

El mate es una típica costumbre que se adopta cada vez en más países. Esta infusión fue utilizada originariamente por los indios guaraníes, quienes utilizaban la yerba mate.

El recipiente en el que se ceba el mate, es el "mate", que puede ser el tradicional, hecho de calabaza curada, o un jarrito de loza o enlozado, o madera. La infusión se toma con bombilla, y se puede cebar dulce o amargo.

Además, tiene la capacidad de comunicar nuestros deseos y sentimientos de forma específica, ya sean buenos o malos.

La señal de aprecio y de bienvenida se representa en un mate bien cebado, sin manchas, a buena temperatura y con gran sabor. Si, en cambio, te entregan un mate demasiado caliente, ¡cuidado! El cebador te está haciendo saber que lo estás aburriendo. Si el mate, por contrario, está frío, te están dando a conocer su desprecio.

De igual modo, la frecuencia de los mates es un conjunto de emociones expresadas. Cuando te dan uno y otro mate sin cesar, te están queriendo decir que están enojados con vos, y quieren llenarte la panza para que te vayas rápido.

Al cebar y entregar el mate, la bombilla debe permanecer hacia el rostro del bebedor. Si te hacen entrega de un mate cuya bombilla está al revés, hacia afuera, significa que te tienen desprecio. De igual forma, si te dan un mate que se ha rebalsado (o "chorreado"), te están pidiendo que te retires

Ahora a prestar atención, porque según nuestras tradiciones el mate no es solo una infusión, cada forma de cebarlo tiene un significado. Un resumen de los significados:

Mate amargo: indiferencia

Mate lavado: Enemistad

Mate dulce: amistad

Muy dulce: habla con mis padres para pedir mi mano, interés .

Muy caliente: me muero de amor por vos

Mate frío: desprecio

Con canela: ocupas todos mis pensamientos

Con azúcar quemada: simpatizo con vos

Con cáscara de naranja: ven a buscarme

Con té: indiferencia

Mate largo: Visita indeseada

Muy seguido: Para que se vaya rápido o enojo

Con café: ofensa perdonada

Con leche: estima

Hirviendo: casamiento

Tapado: rechazo

Espumoso: cariño verdadero.

Chorreado o rebalsado: Invitación a retirarse

