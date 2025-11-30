Día del Mate: cómo saber si te están declarando amor… o invitando a irte

El mate es mucho más que una infusión en la cultura argentina; es un lenguaje no verbal que comunica sentimientos y deseos, según la forma en que se ceba.

Argentina30/11/2025

mate-3

El mate es una típica costumbre que se adopta cada vez en más países. Esta infusión fue utilizada originariamente por los indios guaraníes, quienes utilizaban la yerba mate.

El recipiente en el que se ceba el mate, es el "mate", que puede ser el tradicional, hecho de calabaza curada, o un jarrito de loza o enlozado, o madera. La infusión se toma con bombilla, y se puede cebar dulce o amargo.

Además, tiene la capacidad de comunicar nuestros deseos y sentimientos de forma específica, ya sean buenos o malos.

La señal de aprecio y de bienvenida se representa en un mate bien cebado, sin manchas, a buena temperatura y con gran sabor. Si, en cambio, te entregan un mate demasiado caliente, ¡cuidado! El cebador te está haciendo saber que lo estás aburriendo. Si el mate, por contrario, está frío, te están dando a conocer su desprecio.

De igual modo, la frecuencia de los mates es un conjunto de emociones expresadas. Cuando te dan uno y otro mate sin cesar, te están queriendo decir que están enojados con vos, y quieren llenarte la panza para que te vayas rápido.

Al cebar y entregar el mate, la bombilla debe permanecer hacia el rostro del bebedor. Si te hacen entrega de un mate cuya bombilla está al revés, hacia afuera, significa que te tienen desprecio. De igual forma, si te dan un mate que se ha rebalsado (o "chorreado"), te están pidiendo que te retires

Ahora a prestar atención, porque según nuestras tradiciones el mate no es solo una infusión, cada forma de cebarlo tiene un significado. Un resumen de los significados:

  • Mate amargo: indiferencia
  • Mate lavado: Enemistad
  • Mate dulce: amistad
  • Muy dulce: habla con mis padres para pedir mi mano, interés .
  • Muy caliente: me muero de amor por vos
  • Mate frío: desprecio
  • Con canela: ocupas todos mis pensamientos
  • Con azúcar quemada: simpatizo con vos
  • Con cáscara de naranja: ven a buscarme
  • Con té: indiferencia
  • Mate largo: Visita indeseada
  • Muy seguido: Para que se vaya rápido o enojo
  • Con café: ofensa perdonada
  • Con leche: estima
  • Hirviendo: casamiento
  • Tapado: rechazo
  • Espumoso: cariño verdadero.
  • Chorreado o rebalsado: Invitación a retirarse

Con información de Día a Día

