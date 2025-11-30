Tras el adelantamiento de exportaciones en septiembre para aprovechar la quita temporal de retenciones, octubre mostró salida neta de dólares por comercio de bienes.
Día del Mate: cómo saber si te están declarando amor… o invitando a irte
El mate es mucho más que una infusión en la cultura argentina; es un lenguaje no verbal que comunica sentimientos y deseos, según la forma en que se ceba.Argentina30/11/2025
El mate es una típica costumbre que se adopta cada vez en más países. Esta infusión fue utilizada originariamente por los indios guaraníes, quienes utilizaban la yerba mate.
El recipiente en el que se ceba el mate, es el "mate", que puede ser el tradicional, hecho de calabaza curada, o un jarrito de loza o enlozado, o madera. La infusión se toma con bombilla, y se puede cebar dulce o amargo.
Además, tiene la capacidad de comunicar nuestros deseos y sentimientos de forma específica, ya sean buenos o malos.
La señal de aprecio y de bienvenida se representa en un mate bien cebado, sin manchas, a buena temperatura y con gran sabor. Si, en cambio, te entregan un mate demasiado caliente, ¡cuidado! El cebador te está haciendo saber que lo estás aburriendo. Si el mate, por contrario, está frío, te están dando a conocer su desprecio.
De igual modo, la frecuencia de los mates es un conjunto de emociones expresadas. Cuando te dan uno y otro mate sin cesar, te están queriendo decir que están enojados con vos, y quieren llenarte la panza para que te vayas rápido.
Al cebar y entregar el mate, la bombilla debe permanecer hacia el rostro del bebedor. Si te hacen entrega de un mate cuya bombilla está al revés, hacia afuera, significa que te tienen desprecio. De igual forma, si te dan un mate que se ha rebalsado (o "chorreado"), te están pidiendo que te retires
Ahora a prestar atención, porque según nuestras tradiciones el mate no es solo una infusión, cada forma de cebarlo tiene un significado. Un resumen de los significados:
- Mate amargo: indiferencia
- Mate lavado: Enemistad
- Mate dulce: amistad
- Muy dulce: habla con mis padres para pedir mi mano, interés .
- Muy caliente: me muero de amor por vos
- Mate frío: desprecio
- Con canela: ocupas todos mis pensamientos
- Con azúcar quemada: simpatizo con vos
- Con cáscara de naranja: ven a buscarme
- Con té: indiferencia
- Mate largo: Visita indeseada
- Muy seguido: Para que se vaya rápido o enojo
- Con café: ofensa perdonada
- Con leche: estima
- Hirviendo: casamiento
- Tapado: rechazo
- Espumoso: cariño verdadero.
- Chorreado o rebalsado: Invitación a retirarse
Con información de Día a Día
Moda en quiebra: El sector textil atraviesa su peor crisis con ola de despidos y suspensionesArgentina29/11/2025
El sector reporta su peor bimestre con una caída de ventas del 13%. La Cámara CIAI confirmó que se aceleran los despidos y las suspensiones ante la explosión de las importaciones.
Los cheques rechazados por falta de fondos se dispararon un 205% interanual, según el Banco Central. Esta cifra, síntoma de la asfixia de las PYMES, se suma al endeudamiento familiar, que creció un 100% en el último año.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
Cierre y despidos: La crisis de Whirlpool impacta en el acero y alerta a la industria nacionalArgentina29/11/2025
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
El 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja, una cifra que se mantiene inalterable hace una década, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina.
Cierre y despidos: La crisis de Whirlpool impacta en el acero y alerta a la industria nacionalArgentina29/11/2025
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.