El avión del Papa debe cambiar un componente urgente por falla de Airbus

El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que está viajando el papa León XIV en su primer viaje internacional, a Turquía y Líbano, deberá cambiar un componente, tras el aviso del fabricante aeronáutico europeo sobre un fallo informático.

La aeronave es una de las 6.000 de la familia A320 que según varias fuentes necesita una actualización de su sistema de control de vuelo, luego de detectar una vulnerabilidad informática vinculada a la exposición a radiaciones solares intensas.

Por ello, el portavoz vaticano Matteo Bruni confirmó que "sustituirán un componente en el avión que lo están llevando a Estambul junto con un técnico que hará la sustitución".

Airbus explicó que se trata de una medida preventiva adoptada tras un incidente técnico ocurrido a finales de octubre en una aeronave en Estados Unidos, que "reveló que una actividad solar inusualmente elevada puede corromper datos esenciales utilizados por los comandos de vuelo".

El papa se encuentra en Estambul en la tercera jornada de su visita a Turquía y este domingo tiene previsto trasladarse con este avión, con el que viajó desde Roma, hacia Beirut.

Con información de afp/ap