Luto y Fuego: Hong Kong para el país por la tragedia que mató a 128 personas

La Agencia Nacional de Indonesia confirmó que la cifra de muertos por las graves inundaciones en la isla de Sumatra superó las 200 personas, con 248 fallecidos y más de 100 personas desaparecidas.
Hong Kong inició este sábado tres días de luto por el incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court de Tai Po, el siniestro más mortífero en la historia reciente de la ciudad, con al menos 128 fallecidos confirmados y cerca de 200 personas aún desaparecidas.
A las 08:00 hora local (00:00 GMT), el jefe ejecutivo, John Lee, encabezó tres minutos de silencio frente a la sede del Gobierno en Tamar junto a altos funcionarios.
Las banderas de China y de la Región Administrativa Especial ondean a media asta en todos los edificios oficiales hasta el lunes.
Quince hospitales públicos han atendido a 83 víctimas: once permanecen en estado crítico, 21 graves, nueve estables, cuatro han fallecido en centros sanitarios y 38 han sido dadas de alta, una más que en el balance del viernes por la noche.
El Departamento de Asuntos Internos habilitó puntos de condolencias en los 18 distritos, con libros de firmas abiertos al público.
Este sábado por la mañana, decenas de familias con niños rindieron homenaje silencioso en la Plaza de la Bauhinia Dorada de Wan Chai.
El Gobierno canceló o aplazó todas las actividades festivas financiadas con fondos públicos y los altos cargos se abstendrán de actos no esenciales durante el duelo.
El rey Carlos III transmitió un mensaje de pésame en el que expresó que él y su esposa "se han entristecido profundamente” por la tragedia y elogió "el extraordinario coraje de los servicios de emergencia” y "el espíritu determinado” de la comunidad en la excolonia británica.
El incendio se declaró cerca de las 15:00 del miércoles (07:00 GMT) en el bloque Wang Cheong House y afectó a siete de los ocho edificios.
Causas del incendio
Investigaciones preliminares indican que el fuego se originó en las mallas de protección de los andamios de los pisos inferiores y se propagó con rapidez vertical.
Todo apunta a que las planchas de poliestireno expandido altamente inflamables utilizadas para sellar huecos y marcos junto a los ascensores, junto con las lonas exteriores que incumplían las normas de seguridad contra incendios, facilitaron la entrada de las llamas en los pisos a través de los pasillos.
El director de Bomberos, Andy Yeung, reveló que los sistemas de alarma de los ocho bloques funcionaban mal y anunció medidas contra los contratistas.
Tres directivos de Prestige Construction & Engineering Co, entre ellos dos directores, fueron detenidos el jueves por presunto homicidio imprudente al emplear materiales no conformes.
El viernes, la Comisión Independiente contra la Corrupción arrestó a otras ocho personas relacionadas con las obras de renovación.
Desde el miércoles por la noche, miles de ciudadanos, grupos vecinales, sindicatos, iglesias y voluntarios se movilizaron espontáneamente, recaudaron millones de dólares hongkoneses y distribuyeron agua, alimentos, ropa y refugios temporales.
El Ejecutivo anunció un fondo inicial de 800 millones de dólares hongkoneses (unos 102 millones de dólares o 88,6 millones de euros) para ayuda a víctimas y afectados.
Las labores de búsqueda de desaparecidos prosiguen en condiciones extremas, con temperaturas superiores a 200 grados en algunos puntos.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un bombardeo masivo ruso con alrededor de 600 drones y 36 misiles que dejó al menos dos muertos en Kiev y sus alrededores.
El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia por 60 días en la frontera con Chile, en los distritos de Tacna, y autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar el paso.
Trump adelantó que "muy pronto" comenzará la acción terrestre de EEUU en VenezuelaEl Mundo28/11/2025
Trump afirmó que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra Venezuela por presuntos vínculos a redes de narcotráfico. Sostuvo que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.
El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, prometió que los ahorristas podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo de seis a nueve meses, en medio de una crisis cambiaria que inició en 2023.
Tras el ataque de un ciudadano afgano a dos miembros de la Guardia Nacional, el presidente estadounidense comunicó una suspensión permanente del ingreso de migrantes.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.