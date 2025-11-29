Colapinto busca mejorar en la Sprint y Qualy tras un viernes negro con su Alpine

Franco Colapinto tendrá acción este sábado en el GP de Qatar, la anteúltima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que tiene al argentino sufriendo dolores de cabeza con su Alpine y una pelea por el título más que pareja.

El argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvieron un viernes para el olvido, ambos finalizaron en los últimos lugares de la clasificación Sprint, aunque ambos largarán desde el Pit Lane la primera carrera de la jornada por romper el parc fermé.

Los Alpine no serán los únicos en salir desde boxes, también largará desde mencionado lugar Lewis Hamilton y Lance Stroll, también por realizar cambios en las configuraciones de sus monoplazas.

"Después del FP1 los dos rompimos mucho el piso, el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos, tuvimos que cambiarlo pero no teníamos más. Son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó“, explicó el pilarense tras la clasificación, adelantando la modificación que derivó en la posterior sanción.

A las 11 (hora Argentina) está programada la largada de la Sprint, que tendrá como protagonista principal a Lando Norris, el piloto de McLaren que podría ser campeón este fin de semana, aunque para ello debe ganar la primera carrera del fin de semana y la posterior del domingo.

En la pole, mientras, saldrá Oscar Piastri, su compañero de equipo que también tiene chances de coronarse, desde el segundo lugar lo hará George Russell y en el tercer casillero Norris. Sexto, algo lejos, la amenaza Max Verstappen, que también quiere su quinta corona.

Cronograma del GP de Qatar

Sábado 29

Carrera Sprint: 11hs

Qualy: 15hs

Domingo 30

Gran Premio: 13hs

Con información de Doble Amarilla