El bicampeón mundial perdió ante Fiji y sufrió una goleada de Francia en el Seven de Dubai. Ahora, Argentina necesita un milagro: golear a Sudáfrica a la una y media de la tarde para tener chances de avanzar de ronda.
Colapinto busca mejorar en la Sprint y Qualy tras un viernes negro con su Alpine
El argentino largará desde el Pit Lane en la Carrera Sprint del GP de Qatar a las once de la mañana, tras los problemas en su Alpine. Tendrá que remontar antes de la Qualy de las tres de la tarde.Deportes29/11/2025
Franco Colapinto tendrá acción este sábado en el GP de Qatar, la anteúltima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que tiene al argentino sufriendo dolores de cabeza con su Alpine y una pelea por el título más que pareja.
El argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvieron un viernes para el olvido, ambos finalizaron en los últimos lugares de la clasificación Sprint, aunque ambos largarán desde el Pit Lane la primera carrera de la jornada por romper el parc fermé.
Los Alpine no serán los únicos en salir desde boxes, también largará desde mencionado lugar Lewis Hamilton y Lance Stroll, también por realizar cambios en las configuraciones de sus monoplazas.
"Después del FP1 los dos rompimos mucho el piso, el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos, tuvimos que cambiarlo pero no teníamos más. Son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó“, explicó el pilarense tras la clasificación, adelantando la modificación que derivó en la posterior sanción.
A las 11 (hora Argentina) está programada la largada de la Sprint, que tendrá como protagonista principal a Lando Norris, el piloto de McLaren que podría ser campeón este fin de semana, aunque para ello debe ganar la primera carrera del fin de semana y la posterior del domingo.
En la pole, mientras, saldrá Oscar Piastri, su compañero de equipo que también tiene chances de coronarse, desde el segundo lugar lo hará George Russell y en el tercer casillero Norris. Sexto, algo lejos, la amenaza Max Verstappen, que también quiere su quinta corona.
Cronograma del GP de Qatar
Sábado 29
Carrera Sprint: 11hs
Qualy: 15hs
Domingo 30
Gran Premio: 13hs
Con información de Doble Amarilla
Oscar Piastri ganó la Carrera Sprint del GP de Qatar, sumando 8 puntos, seguido por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último tras no poder remontar posiciones.
Estudiantes de La Plata se enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado a las 21:30 hs por el pase a las semifinales del Clausura
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Deportivo Madryn recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este domingo a las 17:00 horas para disputar la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a la máxima categoría.
Fuerte respaldo de CONMEBOL y FIFA a Claudio Tapia en medio de los ataques del Gobierno contra la AFADeportes28/11/2025
En el Congreso de la Confederación Sudamericana, el presidente de la AFA recibió el “respaldo” de sus pares de la región y la ratificación por unanimidad en sus cargos como vicepresidente de Conmebol, uno de los 37 integrantes del Consejo de la FIFA y Presidente de la Comisión de las reglas de juego de esta última.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.