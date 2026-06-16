El Gobierno de China rechazó este martes las declaraciones de Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, quien acusó a Pekín de entrenar a militares rusos para la guerra en Ucrania. El portavoz de la Cancillería, Lin Jian, calificó estas afirmaciones de "difamaciones" y "puramente calumnias", asegurando que carecen por completo de fundamento.
China niega haber entrenado a militares rusos para la guerra en Ucrania
El Mundo16/06/2026
Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, acusó a Pekín de entrenar a militares rusos para la guerra en Ucrania.
Este lunes, Kallas declaró que la UE "verificó informes que indican que el Ejército chino ha estado entrenando a personal militar ruso para combatir en Ucrania". Asimismo, la funcionaria señaló que el bloque de los 27 ya se encuentra "analizando las implicaciones" de este escenario.
Al término del Consejo de ministros de Exteriores en Luxemburgo, la jefa de la diplomacia europea señaló en rueda de prensa que Pekín "sigue siendo un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania". Debido a esto, el bloque europeo decidió sancionar a las firmas chinas Shenzhen Minghuaxin y Xinxiang Richful Lubricant Additive Company por su apoyo directo al complejo militar e industrial ruso.
Al no condenar la agresión de Rusia contra Ucrania, China mantiene una posición de apoyo implícito a Moscú. A esto se suman los reiterados señalamientos internacionales que acusan a la República Popular de sostener el aparato militar ruso mediante el envío de componentes esenciales con capacidad de uso tanto civil como militar.
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