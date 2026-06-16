El alto el fuego que reordena el tablero: por qué el NYT cree que Trump sale debilitado

Luego de que Donald Trump anunciara que se llegó a un acuerdo para un alto al fuego definitivo con Irán, el diario estadounidense The New York Times publicó un duro análisis sobre ese entendimiento preliminar. Si bien destacó el alivio que representa el cese de hostilidades, consideró que el presidente norteamericano cometió un error grave al iniciar el conflicto.

En ese sentido, sostuvo que el balance final deja a Washington en una posición “debilitada” en los planos militar, diplomático y económico.

Según el medio neoyorquino, los términos del acuerdo todavía no se conocen en detalle, pero el marco anunciado sugiere que Trump logró muy pocas de las condiciones que había exigido públicamente. Algo que calificó como un revés “humillante”, tanto para el mandatario como para el país que conduce.

Las promesas que no se habrían cumplido

El Times repasó que, desde el inicio del conflicto, Trump había prometido una “victoria total y completa” y exigido la “rendición incondicional” de Irán. El presidente llegó a sugerir un cambio de régimen y aseguró que Teherán no podría seguir enriqueciendo uranio, además de comprometerse a “desenterrar y eliminar”, junto con los propios iraníes, el material nuclear de alto grado que el país tiene almacenado bajo tierra.

Nada de eso se cumplió, remarcó el diario. El gobierno iraní permanece en el poder y, si bien los detalles del capítulo nuclear se negociarán en los próximos dos meses, el NYT anticipó que el resultado probablemente se parezca al acuerdo que firmó Barack Obama en 2015 y que el propio Trump canceló en 2018, después de calificarlo como “el peor acuerdo de la historia”.

En ese sentido, consideró que, tras una guerra destructiva, Trump terminaría validando un esquema similar al que él mismo había rechazado.

Ormuz, el “único logro”

En el artículo, el diario identificó como el principal resultado concreto del cese del fuego la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, lo que debería traducirse en una baja de los precios de la energía y otros bienes a nivel global.

Pero el diario remarcó que ese resultado no es una conquista, sino apenas el regreso al escenario previo a la guerra: Irán había cerrado el paso como represalia para golpear a la economía mundial y presionar a Washington, y la maniobra le funcionó. Según el NYT, el liderazgo iraní ahora sabe que cuenta con una herramienta económica de enorme peso.

Por qué Irán saldría fortalecido a pesar de sus pérdidas

El análisis del diario sostiene que, en el balance global del conflicto, Irán emerge como el ganador estratégico, aunque pagó un precio alto: perdió buena parte de su flota naval, su fuerza aérea y su capacidad militar-industrial, y su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, murió el primer día de los ataques. Con el cese de hostilidades, remarcó el Times, el régimen puede empezar a reconstruirse.

El Times consideró que las debilidades estructurales de Irán siguen intactas y que Irán continúa siendo más frágil que hace tres años. Pero, advirtió que la guerra le dejó algo que no tenía a comienzos de 2026: la demostración de que puede resistir embates simultáneos de sus dos principales adversarios sin renunciar a sus ambiciones nucleares, y la certeza de que el resto del mundo es reticente a usar la fuerza para garantizar la apertura de Ormuz.

Además, planteó que Estados Unidos queda expuesto frente al resto del mundo: su Fuerza Armada no logró doblegar a un rival de poder militar mucho menor, y eso después de haber consumido gran parte de su arsenal de misiles de precisión de largo alcance y de sus sistemas de interceptación.

El diario advirtió que ese resultado golpea directamente la capacidad de disuasión norteamericana frente a otros rivales. Por eso recomendó que Washington refuerce sus alianzas en Europa, Medio Oriente y Asia y modernice al Pentágono para los conflictos del futuro. El Times concluyó, sin embargo, que ese giro luce poco probable bajo la actual gestión de Trump.

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