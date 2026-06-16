"La corrupción genera injusticia": el mensaje de León XIV en la Jornada Mundial de los Pobres

El Papa León XIV presentó esta semana el mensaje oficial para la décima Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 15 de noviembre bajo el lema "El Señor es el refugio del pobre". Alejado de ser un saludo protocolar, el texto se convirtió en una radiografía crítica de los tiempos actuales, donde el Pontífice condenó lo que definió como una "corrupción arrogante" que fractura la convivencia social.

Sostiene que la raíz de la injusticia actual no es solo la falta de recursos, sino una pérdida del sentido de trascendencia. A partir de lo dicho por el obispo de Roma, cuando las sociedades olvidan la bondad y la misericordia, las relaciones humanas se corrompen: ya no se vive "junto al otro" en respeto mutuo, sino "sobre el otro" bajo una lógica de dominio y opresión. Esta dinámica, señala, genera un fenómeno de marginación que califica como "irreverente": se trata de una cultura del descarte que no solo afecta a individuos, sino a poblaciones enteras, cuya voz es "devorada como el pan" por los sectores de poder.

Allí, uno de los puntos más innovadores y a la vez preocupantes del mensaje se centra en el entorno digital y la inteligencia artificial. El Papa advierte sobre el surgimiento de técnicas “insidiosas” que silencian el grito de justicia de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, señala que el uso de algoritmos y plataformas digitales tiende a reforzar prejuicios preexistentes, consolidando miradas sesgadas sobre la pobreza y la exclusión social.

Paralelamente, alerta sobre la construcción de “cortinas de indiferencia” que, mediadas por la tecnología, funcionan como barreras invisibles. Según el pontífice, estas dinámicas impiden comprender las causas profundas de la pobreza y contribuyen a aislar aún más a quienes la padecen.

El mensaje propone un cambio: pasar de la caridad distante al compromiso directo. León XIV enfatiza que proteger al necesitado no consiste en emitir discursos sobre su situación, sino en ofrecer una escucha activa: "Proteger al necesitado es ofrecer esa ayuda que los poderosos no pueden garantizar y prefieren negar".

Para el Papa, la Iglesia y la sociedad deben ponerse "al nivel" del necesitado, tal como ejemplifica la parábola de Lázaro frente al rico indiferente.

Un camino hacia la fraternidad

El Pontífice concluye su mensaje con una invitación profética: replantear el mundo desde abajo. En un año marcado también por el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís —patrón de los pobres—, el Papa recuerda que el intercambio de protección entre las personas es lo que testimonia la verdadera unidad.

"Quien tiene a Dios como refugio es libre de tomar decisiones proféticas" concluye el texto, instando a que la humildad y la fraternidad sean las herramientas capaces de reparar un mundo herido por la prepotencia y la falta de sentido.

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