Irán y Estados Unidos prevén retomar negociaciones el viernes

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, anunció este martes que su país y Estados Unidos tienen previsto iniciar nuevas negociaciones el próximo viernes 19 de junio para un acuerdo definitivo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Araghchi realizó este anuncio durante una reunión con representantes de misiones diplomáticas extranjeras, retransmitida por la televisión estatal.

El canciller detalló que la nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos abordará el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones.

Anteriormente, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, había asegurado el sábado en un mensaje en X: "Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas".

Asimismo, en los últimos días, funcionarios de Estados Unidos, Irán y Pakistán emitieron declaraciones sobre un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington, cuyos términos exactos no se hicieron públicos.