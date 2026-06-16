Acuerdo con Irán: Trump salió a desmentir una compensación económica

Donald Trump salió al cruce de los rumores y negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del entendimiento alcanzado para terminar la guerra en el Golfo y reabrir el Estrecho de Ormuz.

El presidente calificó esas versiones como una campaña de “noticias falsas” y apuntó contra los medios iraníes por difundir información errónea sobre las negociaciones.

A través de una publicación en su red Truth Social, Trump desmintió que el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán incluya una transferencia de fondos a la República Islámica. La versión sobre un posible pago surgió en medio de las conversaciones que abordaron el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.

El acuerdo y la reapertura parcial del Estrecho de Ormuz

La desmentida de Trump llegó horas después de anunciar en Francia la firma del memorando de entendimiento para poner fin al conflicto iniciado en febrero y restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético global.

“El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto”, declaró Trump ante periodistas al llegar a Évian, donde participa de la cumbre del G7.

Al menos cinco embarcaciones iraníes atravesaron el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de su bloqueo naval como parte del memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico paso marítimo, según informó la cadena estatal iraní Press TV.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz duró tres meses y complicó las exportaciones de petróleo y gas del Golfo Pérsico, generando tensiones en los mercados internacionales y alterando las cadenas de suministro energético y productos claves como fertilizantes.

Consultado sobre la publicación del documento, Trump respondió: “Probablemente bastante pronto. Diría que después del viernes… creo que en un futuro muy cercano”.

Los puntos clave del memorando y las condiciones de Estados Unidos

Según fuentes de ambas delegaciones, el memorando establece la reapertura de la vía marítima y la extensión del cese del fuego por 60 días. Durante ese plazo, las partes intentarán resolver cuestiones pendientes, como el futuro del programa nuclear iraní.

Funcionarios estadounidenses aclararon que cualquier beneficio económico para Irán dependerá de garantías verificables de que Teherán no desarrollará armamento nuclear. Washington presentó esa condición como indispensable para mantener vigente el acuerdo.

Mientras tanto, la oposición demócrata en el Congreso exigió conocer el contenido completo del memorando. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reclamó la publicación íntegra del texto y la presentación de un informe formal ante los legisladores.

“El pueblo estadounidense merece detalles y total transparencia: ¿qué contiene exactamente este ‘entendimiento’?”, expresó Schumer en un comunicado. El senador también cuestionó el despliegue militar estadounidense en la región y los resultados del conflicto: “¿Qué ganamos realmente con esta guerra de Trump?”, planteó.

Tensión en la región: ataque de Israel y el rol de los mediadores

La firma del memorando no eliminó todas las tensiones. Horas después del anuncio, Israel lanzó un ataque con un dron contra un vehículo en el sur del Líbano, donde mantiene operaciones contra Hezbollah, organización respaldada por Irán.

Teherán sostuvo que el memorando exige el cese total de hostilidades en ese frente. Israel, que participó junto a Estados Unidos en las operaciones militares desde febrero pero no integró las negociaciones, respondió que mantiene el derecho de actuar militarmente cuando lo considere necesario.

La ratificación en Ginebra y el papel de Suiza, Pakistán y Qatar

Desde Suiza, el presidente Guy Parmelin confirmó que la ceremonia formal de ratificación tendrá lugar en Ginebra, aunque evitó garantizar la fecha anunciada por Trump. “Es más prudente hablar de este fin de semana” que del viernes, afirmó Parmelin.

El mandatario suizo explicó que todavía no está definida la composición de las delegaciones ni el nivel de representación de cada país. “Hay que tener paciencia para conocer los detalles. Se hará en Ginebra porque esta es la voluntad de las partes y del facilitador Pakistán”, sostuvo.

Parmelin destacó el rol de Suiza, Pakistán y Qatar en los esfuerzos diplomáticos para acercar posiciones entre Washington y Teherán. Recordó que Suiza actúa como “potencia protectora” entre ambos países desde 1980 y funciona como canal de comunicación en ausencia de relaciones diplomáticas formales.

“Tenemos contacto con Irán. Nuestro asesor de seguridad nacional está en contacto con todas las partes”, afirmó Parmelin.

El presidente suizo agregó que el domingo ambas partes formalizaron digitalmente el compromiso para detener las hostilidades, por lo que la ceremonia prevista en Ginebra será la ratificación pública del acuerdo.

Con información de TN