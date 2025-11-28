Trump adelantó que "muy pronto" comenzará la acción terrestre de EEUU en Venezuela

“En las últimas semanas, trabajaron para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, sostuvo el republicano a los miembros del servicio en la llamada, citó la CNN.

“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente y agregó que “la tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”.

Los comentarios de Trump sugieren que tomó una decisión sobre un curso de acción en Venezuela tras múltiples reuniones informativas de alto nivel y una creciente demostración de fuerza de EEUU en la región a principios de este mes.

Las fuerzas armadas estadounidenses reunieron más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono denominó “Operación Lanza del Sur”. A su vez, mataron a más de 80 personas en ataques a embarcaciones como parte de la campaña antidrogas.

A los legisladores estadounidenses se les informó durante la sesión que una opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia -para justificar ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico- no permite ataques dentro de la propia Venezuela ni en ningún otro territorio, según fuentes directas.

Sin embargo, los funcionarios no descartaron ninguna acción potencial futura, agregaron. La gestión republicana trató de evitar involucrar al Congreso en su campaña militar en América Latina.

No obstante, un alto funcionario del Departamento de Justicia sostuvo en el Congreso durante este mes que las fuerzas armadas podrían continuar sus ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin la aprobación del órgano parlamentario.

