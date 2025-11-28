El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, prometió que los ahorristas podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo de seis a nueve meses, en medio de una crisis cambiaria que inició en 2023.
Trump adelantó que "muy pronto" comenzará la acción terrestre de EEUU en Venezuela
Trump afirmó que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra Venezuela por presuntos vínculos a redes de narcotráfico. Sostuvo que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.El Mundo28/11/2025
“En las últimas semanas, trabajaron para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, sostuvo el republicano a los miembros del servicio en la llamada, citó la CNN.
“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente y agregó que “la tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”.
Los comentarios de Trump sugieren que tomó una decisión sobre un curso de acción en Venezuela tras múltiples reuniones informativas de alto nivel y una creciente demostración de fuerza de EEUU en la región a principios de este mes.
Las fuerzas armadas estadounidenses reunieron más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono denominó “Operación Lanza del Sur”. A su vez, mataron a más de 80 personas en ataques a embarcaciones como parte de la campaña antidrogas.
A los legisladores estadounidenses se les informó durante la sesión que una opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia -para justificar ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico- no permite ataques dentro de la propia Venezuela ni en ningún otro territorio, según fuentes directas.
Sin embargo, los funcionarios no descartaron ninguna acción potencial futura, agregaron. La gestión republicana trató de evitar involucrar al Congreso en su campaña militar en América Latina.
No obstante, un alto funcionario del Departamento de Justicia sostuvo en el Congreso durante este mes que las fuerzas armadas podrían continuar sus ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin la aprobación del órgano parlamentario.
Ámbito
Tras el ataque de un ciudadano afgano a dos miembros de la Guardia Nacional, el presidente estadounidense comunicó una suspensión permanente del ingreso de migrantes.
Todo sucedió en la zona del parador Isla Verde, de isla La Invernada en Rosario.
En su segundo día de visita pastoral, el Pontífice animó a los fieles del país y destacó la “fuerza de lo pequeño”, antes de participar en una oración ecuménica por los 1.700 años del Concilio de Nicea.
El Ministerio de Salud de Uganda confirmó un brote de sarampión en el distrito de Napak que ha causado la muerte de al menos 11 niños y suma 74 casos en dos semanas.
Los ataques alcanzaron localidades al norte del río Litani y reavivaron la tensión fronteriza, mientras el gobierno libanés advierte que vive “una guerra de desgaste unilateral”.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.
Gobernadores opositores no kirchneristas avanzan en un espacio legislativo conjuntoPolítica27/11/2025
Sáenz recibió en la Casa de Salta, en Buenos Aires, a Jaldo (Tucumán), Jalil (Catamarca) y Figueroa (Neuquén); se esperaba la presencia del santiagueño Zamora y del misionero Passalacqua, que finalmente no asistieron.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
Juran los nuevos senadores, menos la libertaria Villaverde, impugnada por supuestos contactos con el narcoPolítica27/11/2025
Los jefes de bloque acordaron que el tema vuelva a comisión y, por lo tanto, la senadora electa por Río Negro no podrá jurar este viernes.